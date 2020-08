Grupa PGE przygotowuje się do rozwoju kolejnych projektów offshore

Grupa PGE, która ma w planach budowę trzech morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 3,5 GW, przygotowuje się do rozwoju kolejnych projektów offshore - poinformowała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka.

- PGE ma ambicję być liderem sektora polskiej morskiej energetyki wiatrowej. Mamy ku temu powody. Rozwijamy trzy projekty, bardzo duże nawet jak na skalę europejską, o mocy 1-1,5 GW każdy - powiedziała prezes PGE Baltica podczas Forum Wizja Rozwoju.

PGE Baltica planuje trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 3,5 GW, w tym ok. 2,5 GW do 2030 r.

- To nie będzie nasze ostatnie słowo. Przygotowujemy się jako grupa PGE do rozwoju kolejnych projektów. Chcemy mieć nasze logo w jak największej liczbie miejsc na polskim morzu. Uważamy, że takie firmy jak PGE czy PKN Orlen są najlepszymi podmiotami do tego, by tak duże, kapitałochłonne, wymagające projekty realizować - powiedziała Morawiecka.