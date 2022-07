Grupa PGE ruszyła ze znaczącą inwestycją w Rzeszowie

W Rzeszowie 7 lipca 2022 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę II linii technologicznej Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie - poinformowała PGE Energia Ciepła, która jako inwestor realizuje tę inwestycję.

W maju 2022 PGE Energia Ciepła podała, że wybrała konsorcjum firm Poor i Termomeccanica Ecologia na wykonawcę II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie, a teraz poinformowała, że rusza budowa.

Do 180 tys. ton odpadów rocznie

- Termiczne przekształcanie odpadów to dowód zastosowania przez PGE działań z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystania odpadów komunalnych do produkcji czystej energii. Dzięki nowej inwestycji do sieci trafi dodatkowe ciepło i energia elektryczna, które mogą zasilić około 15 tysięcy gospodarstw domowych - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE, do której należy PGE Energia Ciepła, cytowany w komunikacie.

- II linia technologiczna ITPOE wpłynie na wzrost efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce, a także przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów – wpływając tym samym na poprawę jakości powietrza w regionie - stwierdził Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, cytowany w komunikacie.

- Dzięki zabudowie II linii technologicznej w ITPOE zwiększy się jej wydajność. Po zakończeniu inwestycji będziemy w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów rocznie - dodał Paweł Majewski, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Rzeszowie, cytowany w komunikacie.

Zakończenie inwestycji planowane w 2024 roku

II linia ITPOE powstanie na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła. Zostanie zabudowana w istniejącym budynku i będzie w maksymalnym stopniu wykorzystywała istniejącą infrastrukturę, która powstała przy budowie I linii ITPOE oddanej do użytku pod koniec 2018 roku.

Realizacja ITPOE w Rzeszowie od początku zakładała powstanie dwóch linii technologicznych o łącznej zdolności przetwarzania 180 tys. ton odpadów pochodzenia komunalnego rocznie. Zgodnie z tymi założeniami zaprojektowany został budynek główny wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz instalacjami pomocniczymi. Aktualna wydajność pierwszej linii wynosi około 100 tys. ton odpadów rocznie.

Głównym wykonawcą II linii ITPOE jest wyłonione w maju 2022 konsorcjum firm Poor i Termomeccanica Ecologia. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie prac związanych z zabudową II linii technologicznej w ITPOE,planowane jest na IV kwartał 2024 roku.