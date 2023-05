Grupa PGE w I kwartale 2023 r. z istotnie większym zyskiem niż rok temu

Grupa PGE według szacunków w I kwartale 2023 roku osiągnęła około 3,35 mld zł powtarzalnego zysku EBITDA, czyli o 29 proc. więcej niż rok wcześniej, notując 1,72 mld zł zysku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej , a zatem o 69 proc. więcej niż rok temu.

Grupa PGE według szacunków w I kwartale 2023 roku oddała na fundusz finansujący zamrożenie cen energii (Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - WRC) około 2,32 mld zł.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na WRC) wyniosła 771,6 zł/MWh i była wyższa o około 328 zł/MWh w porównaniu do I kwartału 2022.

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych grupy PGE wyniosła 15,7 TWh i była o 9 proc. mniejsza niż w I kwartale 2022 roku.

Grupa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 roku.

Zgodnie z szacunkami powtarzalny zysk EBITDA, tj. skorygowany o zdarzenia jednorazowe, w I kwartale 2023 roku wyniósł około 3,35 mld zł, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej, czyli spółki PGE, około 1,72 mld zł, a zatem o 69 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku.

PGE definiuje EBITDA jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przekroczył 2 mld zł

W przypadku grupy PGE według szacunków w I kwartale 2023 roku wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (WRC) wyniosła około 2,32 mld zł, co jak podała w komunikacie giełdowym, wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego.

Wpłaty na WRC to rezultat ubiegłorocznych ustaw. Na wytwórców energii oraz spółki obrotu zostały nałożone limity cen sprzedaży energii. Po ich przekroczeniu firmy są zobowiązane do odpisów na WRC, które są przeznaczane na wypłatę rekompensat dla spółek obrotu za sprzedaż energii do odbiorców po zamrożonych cenach.

Zgodnie z szacunkami, najwyższy wynik EBITDA powtarzalnej osiągnięty został w segmencie Dystrybucja – 1,27 mld zł (wobec 0,8 mld zł w I kwartale 2022 roku). Przy czym, jak podała spółka, wynik ten zawiera niegotówkowy efekt doszacowania kosztów różnicy bilansowej (ok. 0,57 mld zł), równocześnie pomniejszający wynik segmentu Obrót.

W efekcie EBITDA powtarzalna segmentu Obrót wyniosła -0,34 mld zł (strata), w porównaniu do 0,5 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Gorszy wynik energetyki odnawialnej przez odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna w I kwartale 2023 roku wyniosła 0,91 mld zł, wobec 0,44 mld zł osiągniętych w I kwartale 2022 roku. Na wzrost, jak podano, wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych i Rynku Mocy.

W I kwartale 2023 roku Segment Ciepłownictwo odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 0,92 mld zł , co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do I kwartału 2022 roku, gdy wyniosła ona tylko 0,2 mld zł w efekcie niepokrywania rosnących kosztów CO2 i paliw w taryfach ciepłowniczych.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna w I kwartale 2023 roku wyniósł 0,44 mld zł wobec 0,5 mld zł w I kwartale 2022 roku, a spadek wynikał z dokonywanych odpisów na WRC.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 13,8 mld zł, co stanowi spadek w porównaniu do końca 2022 roku o 0,6 mld zł.

Produkcja prądu, dystrybucja energii i jej sprzedaż detaliczna mniejsze

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2023 roku w jednostkach wytwórczych grupy PGE wyniosła 15,7 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w I kwartale 2022 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,5 TWh ( mniej o 3 proc. rok do roku).

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 3 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 406,6 zł/MWh, co stanowi wzrost o 48 procent w relacji do analogicznego okresu 2022 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2023 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 771,6 zł/MWh i była wyższa o około 328 zł/MWh w porównaniu do I kwartału 2022 roku.

Grupa PGE zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Największym akcjonariuszem PGE jest Skarb Państwa - 60,86 proc. w kapitale zakładowym.