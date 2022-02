Grupa PGE wspiera uchodźców z Ukrainy. Pomoc w kolejnych regionach

Grupa PGE kontynuuje wspieranie uchodźców z Ukrainy, uruchamiając kolejne transze pomocy dla Caritasu. Fundacja PGE przekazała już 300 tys. zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Grupa organizuje także zbiórki rzeczowe.

Grupa PGE poinformowała o uruchomieniu kolejnych transz pomocy dla Caritasu – przemyskiego i lubelskiego - po 100 tys. zł. Razem z piątkową pomocą dla Caritasu r zeszowskiego, Fundacja PGE przekazała już 300 tys. zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

PGE udostępni także ośrodek „Energetyk” w Nałęczowie, gdzie przygotowanych zostało 120 miejsc noclegowych dla uciekających przed rosyjską agresją Ukraińców.



- Pomagamy wszystkim potrzebującym. Jesteśmy w stałym kontakcie z Caritas i administracją rządową. Nasza pomoc będzie dostosowana do bieżących potrzeb – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej.



Od 28 lutego we wszystkich spółkach z Grupy PGE rozpoczęła się także zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla osób uciekających przed wojną.



Pracownicy przekazują m.in. apteczki, środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, środki higieniczne, koce, śpiwory, a także mleko w proszku, pieluszki oraz żywność dla małych dzieci. Zebrane produkty wysyłane będą do Caritas, z którymi współpracuje PGE, a także bezpośrednio do ośrodków wskazanych przez Caritas, gdzie zakwaterowane są rodziny z dziećmi.



