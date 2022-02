Grupa PGE z diametralną poprawą wyników w 2021 roku

Grupa PGE w 2021 roku wyprodukowała blisko 69 TWh energii elektrycznej, czyli o 18 proc. więcej niż rok wcześniej, zwiększając też poziom dystrybucji energii, a notując spadek sprzedaży detalicznej prądu. Grupa w 2021 osiągnęła powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 8,4 mld zł, czyli o 35 proc. większy niż rok wcześniej, a skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy PGE wyniósł w 2021 około 4,15 mld zł wobec 0,11 mld zł rok wcześniej - wynika ze wstępnych danych PGE za 2021 rok.

W 2021 energetyka odnawialna pierwszy raz sięgnęła miliarda

PGE podała, że historycznie wysokie wolumeny produkcji energii elektrycznej oraz przychody z rynku mocy przeważyły nad efektem spadku marży na wytwarzaniu, który w 2021 roku wyniósł około 30 zł na MWh w porównaniu do 2020 roku. Czynniki te wpłynęły na segment Energetyki Konwencjonalnej, który w 2021 wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 2,6 mld zł, wyższy o 37 proc. w porównaniu z rokiem 2020.Z kolei zwiększenie ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 6 proc. przyczyniło się do poprawy wyniku segmentu Dystrybucji. W 2021 roku wygenerował on 2,7 mld zł EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 18 proc. niż rok wcześniej.W 2021 segment Ciepłownictwo, pomimo wyższego zapotrzebowania na ciepło, wobec rosnących kosztów CO2 oraz gazu ziemnego, osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 0,8 mld zł, co oznacza spadek o 9 proc. w porównaniu do roku 2020.Z kolej powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna w 2021 roku wyniósł rekordowe 1,013 mld zł, co stanowi wynik o 70 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego.- Z satysfakcją odnotowujemy, że pierwszy raz EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna przekroczyła 1 miliard złotych. To dobry prognostyk, gdyż obszar zielonej energetyki staje się oprócz dystrybucji kluczowy dla rozwoju Grupy PGE – stwierdził Wojciech Dąbrowski.W 2021 roku powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł 1,1 mld zł i był o 79 proc. wyższy niż rok wcześniej, na co wpływ miała przede wszystkim, jak zaznaczyła PGE, niska baza 2020 roku. Natomiast utworzony w 2021 roku segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 45 mln zł.Ponadto, na wyniki grupy PGE za 2021 rok wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym powiększające wynik EBITDA łącznie o około 1, 385 mld zł. PGE podała, że na wynik okresu największy wpływ miały, mające charter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na powiększenie wyniku EBITDA o 1, 463 mld zł.W efekcie raportowany zysk EBITDA grupy PGE w 2021 roku wyniósł około 9,7mld zł (Energetyka Konwencjonalna - około 4,08 mld zł, Ciepłownictwo: 805 mln zł, Dystrybucja- około 2, 8 mld zł, Obrót - około 1,06 mld zł, Energetyka Odnawialna - około 1, 02 mld zł) wobec blisko 6 mld zł rok wcześniej.Wg wstępnych danych skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy PGE w 2021 roku wyniósł około 4, 15 mld zł wobec 0,11 mld zł w 2020 roku.PGE podają wstępne dane grupy za 2021 poinformowała, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE nadal jest w trakcie przygotowywania, a publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok jest planowana na 22 marca 2022 roku.