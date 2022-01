Grupa PGE zainwestuje w wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne

W polskim sektorze offshore, jak i w całej energetyce odnawialnej, w 2022 roku będzie się dużo działo. PGE, największa polska grupa energetyczna, wkracza w etap realizacji wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, ale stawia mocno na morskie farmy wiatrowe. Wiatraki na lądzie - o ile zostanie zliberalizowana tzw. ustawa odległościowa - złapią nowy oddech.

Kolejne kamienie milowe w projektach offshore

Kolejny etap, czyli czekanie na zielone gazy

- Już dziś PGE posiada kilka projektów farm wiatrowych o mocy około 150 MW, których realizacja jest uzależniona od liberalizacji przepisów. Na razie jedyną możliwość rozwoju w tym obszarze dają akwizycje. Jeśli w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie zliberalizowana zasada 10 H, jest szansa na uruchomienie w okresie 5-7 lat nowych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 100 MW - mówi Wojciech Dąbrowski.Wojciech Dąbrowski zaznacza, że dla Grupy PGE największym projektem pozostaje offshore.- Obecnie rozwijamy projekty o łącznej mocy ok. 3,5 GW, natomiast strategia PGE opublikowana jesienią 2020 r. określiła długoterminową wizję rozwoju Grupy PGE w obszarze energetyki morskiej na co najmniej 6,5 GW do 2040 roku. Realizacja tej ambicji będzie uzależniona od dostępności kolejnych obszarów morskich i pozyskania stosownych pozwoleń lokalizacyjnych - mówi Wojciech Dąbrowski.Przypomina, że PGE w listopadzie 2021 r. połączyła siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej z Tauronem oraz Eneą, aby wspólnie rozwijać cztery morskie projekty wiatrowe na Bałtyku.- W 2022 r. powinny nastąpić rozstrzygnięcia co do nowych obszarów koncesyjnych na Bałtyku, które wskażą, kto będzie realizować dalsze kroki transformacji energetycznej Polski w kierunku nowoczesnej energetyki bezemisyjnej - mówi Wojciech Dąbrowski.- Rynek OZE w 2022 roku to przede wszystkim kolejne kamienie milowe rozwoju morskich farm wiatrowych. Mówimy tu zarówno o projekcie Baltic Power, czyli obecnie najdynamiczniej rozwijanej inwestycji offshore wind w polskiej części Bałtyku, jak i postępowaniu koncesyjnym na 11 nowych obszarów pod morskie farmy - stwierdził Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. energetyki.- W zakresie wielkoskalowego OZE na lądzie (farmy wiatrowe i fotowoltaiczne) będą dominowały inwestycje już rozpoczęte bądź uruchamiane na podstawie wygranych aukcji w latach 2019-2021 - wskazuje Jarosław Dybowski.Jego zdaniem warta uwagi jest potencjalna zmiana tzw. ustawy odległościowej i złagodzenie reguły 10H, co może pobudzić rynek, a tym samym rozwój nowych projektów farm wiatrowych na lądzie.- Istotną kwestią jest również inicjowanie dyskusji na temat zmian legislacyjnych umożliwiających właścicielom farm wiatrowych wymianę „starych” turbin na nowe, o wyższej mocy i efektywności (tzw. repowering) - uważa Jarosław Dybowski.- Rok 2022 to również dalszy rozwój farm fotowoltaicznych, które uzyskały warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Nie bez znaczenia będą oczekiwania inwestorów w zakresie stabilizacji cen urządzeń oraz zapewnienia ciągłości dostaw. Stabilność łańcucha dostaw będzie miała istotny wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych- mówi Jarosław Dybowski.Zdaniem Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak, prezes Energi, kierunki rozwoju OZE w 2022 roku będą zdeterminowane dalszym kształtem systemu wsparcia i jego długoterminową perspektywą.- Na pewno możemy oczekiwać dalszego, dynamicznego wzrostu mocy zainstalowanej w elektrowniach fotowoltaicznych, które w minionych latach rozwijają się najliczniej. Jest to efektem systematycznie taniejącej technologii, szybkości montażu oraz systematycznego wsparcia w drodze corocznych aukcji OZE - komentuje Iwona Waksmundzka-Olejniczak.W sytuacji liberalizacji zasady 10h możemy zdaniem Waksmundzkiej-Olejniczak oczekiwać również pewnej liczby projektów wiatrowych onshore, jeżeli aukcja dla nich odbyłaby się pod koniec 2022 r., co umożliwiłoby przygotowanie projektów.Zdaniem Piotra Zawistowskiego, prezesa zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE), trudno mówić o przełomie w sektorze OZE w 2022 roku.- Przełom taki może nastąpić dopiero, gdy „dojrzeją” kwestie wdrożenia offshore czy rozwoju na poziomie komercyjnym sektora zielonych gazów w Polsce - mówi Piotr Zawistowski. Zielone gazy to produkowany z wykorzystaniem OZE wodór oraz biometan.Zdaniem prezesa TGE 2022 rok oznacza kolejne moce w obszarze farm wiatrowych, jak i PV, szczególnie instalacji PV o mocach 1 MW i więcej.- Co do zmian w energetyce prosumenckiej trudno się wypowiadać. Z jednej strony zmieniła się kalkulacja w tego rodzaju inwestycje, z drugiej strony wzrost cen energii w taryfie G średnio o 24 proc. może być determinantą dalszego rozwoju tych inwestycji - stwierdził Piotr Zawistowski.