Grupa PGE zakończyła dwie inwestycje na liniach wysokiego napięcia

W rzeszowskim oddziale PGE Dystrybucja zakończono modernizację linii wysokiego napięcia Chmielów-Olendry, a w łódzkim sfinalizowano budowę wyprowadzeń linii 110 kV ze stacji 110/15 kV Ruda. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła około 28 mln zł.

PGE Dystrybucja, która należy do grupy kapitałowej PGE, podała, że w jej rzeszowskim oddziale z końcem listopada 2022 sfinalizowano modernizację linii wysokiego napięcia Chmielów-Olendry.

W strefie „Euro-Park Wisłosan” rośnie popyt na prąd

Konieczność przebudowy wynikała z wzrostu zapotrzebowania na prąd w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan” oraz planowanego przyłączenia w przyszłości do linii nowej farmy fotowoltaicznej „Jeziórko”.

Efektem modernizacji jest dostosowanie linii 110 kV do pracy ze zwiększonym obciążeniem w temperaturze nawet do +80 C. W ramach prac przebudowano słupy wraz ze wzmocnieniem fundamentów oraz wymieniono elementy sieci na bardziej wytrzymałe.

- Na terenach, przez które przebiega linia, obserwujemy duży przyrost liczby odbiorców i nowych obiektów przyłączanych do sieci. Dlatego gruntowna modernizacja linii jest niezbędna dla skutecznej obsługi obecnych i przyszłych klientów - powiedział Grzegorz Pietrusza, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów, cytowany w komunikacie.

Długość zmodernizowanego odcinka linii wynosi 25,3 km, a wartość zrealizowanej inwestycji to 3,76 mln zł.

Pierwszy w oddziale łódzkim system DTS monitorujący pracę kabli 110 kV

Z kolei w łódzkim oddziale PGE Dystrybucja w listopadzie 2022 roku zakończono budowę wyprowadzeń linii 110 kV ze stacji 110/15 kV Ruda.

Ograniczenia formalne związane z infrastrukturą miasta spowodowały zastąpienie linii napowietrznych mniej uciążliwymi dla urbanistyki miasta liniami kablowymi.

Dotychczasowe napowietrzne elementy sieci zostały zastąpione dwoma odcinkami linii kablowych 110 kV o łącznej długości 2 km i tym samym przebudowa stacji wraz z zasilaniem została całkowicie ukończona.

W ramach tej inwestycji zastosowano pierwszy w Oddziale Łódź system DTS (Digital Temperature Sensing) monitorujący pracę kabli 110 kV podczas eksploatacji. Zabudowane urządzenia umożliwiają uzyskanie informacji o nieprawidłowej temperaturze pracy kabla, co pozwoli zapobiegać awariom sieciowym.

- Celem tej inwestycji jest zwiększenie pewności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców w aglomeracji łódzkiej poprzez wzmocnienie infrastruktury energetycznej południowej części sieci dystrybucyjnej – mówi Andrzej Piętka, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Łódź, cytowany w komunikacie.

Łączna wartość prac modernizacyjnych to kwota ponad 24 mln zł. Zadanie objęte było dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.