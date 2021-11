Grupa PGE zarobiła ponad pół miliarda w III kwartale. Przyszły rok ma być wyzwaniem

Grupa kapitałowa PGE w III kwartale 2021 dzięki m.in. dobrej koniunkturze na rynku energii elektrycznej osiągnęła około 1,9 mld zł powtarzalnego zysku EBITDA, co licząc rok do roku oznacza wzrost o 23 proc. i zanotowała 545 mln zł zysku netto , czyli o 110 proc. więcej niż w III kwartale 2020 roku.





Powtarzalna EBITDA w górę o 23 proc.

Raportowany zysk EBITDA grupy PGE ( zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w III kwartale osiągnęła wartość 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 36 proc. w relacji do III kwartału 2020.Wzrost raportowanej EBITDA to , jak wskazała PGE, to skutek takich zdarzeń jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z rynku mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawa marży w segmencie sprzedaży.Z informacji przekazanych przez PGE wynika, że w III kwartale 2021 w porównaniu do analogicznego okresu 2020 wszystkie główne segmenty działalności grupy zanotowały wzrost zysku EBITDA.Grupa kapitałowa PGE w III kwartale 2021 elektrycznej osiągnęła około 1,9 mld zł powtarzalnego zysku EBITDA co licząc rok do roku oznacza wzrost o 23 proc.Zysk netto grupy PGE w III kwartale 2021 wyniósł 545 mln zł i był o 110 proc. wyższy niż w III kwartale 2020 roku, gdy osiągnął 260 mln zł. PGE skomentowała, że jest to pochodna poprawy wyników operacyjnych wszystkich segmentów działalności, przy uwzględnieniu pozytywnego salda zdarzeń jednorazowych.Zadłużenie netto grupy PGE na koniec III kwartału 2021 wyniosło 2,6 mld zł, co oznacza spadek o 3,4 mld zł w stosunku do końca I półrocza 2021 roku, przy czym jak wskazała spółka ten poziom zadłużenia nie uwzględnia przyszłych płatności za uprawnienia do emisji CO2, które związane są z emisjami tego roku.