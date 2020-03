Grupa PGE ze stratą netto 3,9 mld zł za 2019 rok

W 2019 roku grupa PGE zanotowała stratę netto w wysokości 3,9 mld zł. To efekt utworzenia odpisów na utratę wartości aktywów w segmencie energetyki konwencjonalnej. Natomiast zysk netto grupy PGE skorygowany o odpisy wyniósł 2,1 mld zł, co oznacza, że był wyższy o 17 proc. niż w 2018 roku.

Wybrane dane finansowe grupy PGE 2018-2019

Największy udział w wyniku EBITDA grupy za 2019 rok miały segmenty Energetyka Konwencjonalna i Dystrybucja, które wypracowały odpowiednio 40 proc. oraz 32 proc. wyniku EBITDA grupy. Ciepłownictwo odpowiada za 17 proc. EBITDA, segment Energetyki Odnawialnej za 7 proc. EBITDA, a segment Obrotu za 4 proc. EBITDA.EBITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 2,9 mld zł i była o 37 proc. wyższa w stosunku do wyniku ubiegłorocznego, co jest efektem głównie przyznanych uprawnień do emisji CO2 oraz wzrostu marży na sprzedaży energii elektrycznej. Segment Dystrybucji wypracował wynik EBITDA na poziomie 2,3 mld zł, o 6 proc. niższy niż w 2018 roku, głównie ze względu na wyższe koszty operacyjne.EBITDA segmentu Ciepłownictwa wzrosła o 39 proc. i osiągnęła poziom 1,2 mld zł, dzięki wyższym cenom sprzedaży energii elektrycznej zrealizowanym przez elektrociepłownie. Energetyka Odnawialna osiągnęła 517 mln zł EBITDA, czyli 12 proc. więcej niż w 2018 r., na co wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych. Wynik segmentu Obrotu był o 23 proc. wyższy w skali roku i wyniósł 280 mln zł.Wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych przeprowadzonych przez PGE wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 7,5 mld zł. Aktualizacja wartości dotyczy głównie Kompleksu Bełchatów oraz Kompleksu Turów. Równocześnie wystąpiły, jak podała PGE, przesłanki do odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej w wysokości ok. 400 mln zł.Zdarzenia te miały charakter niegotówkowy i obniżyły wynik netto grupy PGE za 2019 rok o ok. 5,8 mld zł. Wynik netto grupy PGE z uwzględnieniem odpisów wyniósł -3,9 mld zł. Zysk netto skorygowany o odpisy wyniósł 2,1 mld zł, czyli 17 proc. więcej niż rok wcześniej.- Wyniki testów na utratę wartości wskazują, jak w efekcie zmian otoczenia biznesowego zmienia się sama energetyka i jaka jest skala wyzwań stojących przed grupą PGE. Utrzymanie pozycji finansowej grupy wymaga silnej dyscypliny kosztowej oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych o najbardziej efektywnej stopie zwrotu – mówi Paweł Strączyński, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.Wskaźnik zadłużenia dług netto/EBITDA grupy PGE na koniec 29019 roku wyniósł 1,6 wobec 1,51 na koniec 2018 roku.