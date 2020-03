Grupa Polenergia z ponad 100 mln zł zysku netto za miniony rok

W 2019 roku grupa Polenergia osiągnęła blisko 2,597 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec około 3,449 mld zł przychodów rok wcześniej. notując skorygowany (m.in. o odpisy aktualizujące) zysk netto w wysokości 115,7 mln zł (bez korekt 109 mln zł zysku netto) wobec 34,7 mln zł skorygowanego zysku netto za 2018 roku (bez korekt 3,4 mln zł zysku netto).

- Otoczenie regulacyjne sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Oprócz przeprowadzonych w ubiegłym roku aukcji na bezprecedensową skalę zapowiedziane zostały również kolejne aukcje w 2020 roku. Przewidują one zakup energii elektrycznej z farm wiatrowych o łącznej mocy 800 MW oraz z farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1500 MW. Planujemy osiągnąć gotowość do udziału w aukcji trzech projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 29 MW oraz jednego wiatrowego o mocy 13 MW - powiedział Michał Michalski, prezes Polenergii.W 2019 roku w aukcjach OZE wsparcie uzyskały trzy projekty wiatrowe o łącznej mocy 186 MW, które zwiększą moc farm wiatrowych Polenergii o 75 proc. do 435 MW.- Oczekujemy także zmian w „ustawie odległościowej”, które pozwolą rozwijać nowe wiatrowe projekty. Trwają też konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej, która zakłada m.in. gwarancje dla inwestorów zapewniające im bezpieczeństwo inwestycji. Przyjęcie tej ustawy możliwe jest w pierwszej połowie 2020 roku. Termin rozpoczęcia budowy naszych morskich farm uzależniony jest właśnie od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego - stwierdził Michał MichalskiW 2019 roku norweski Equinor został już partnerem wszystkich trzech morskich projektów Polenergii o łącznej mocy 3000 MW.