Grupa SuperDrob debiutuje w Zielonym Indeksie

SuperDrob, grupa kapitałowa wywodząca się z rodzinnej firmy, to jeden z szybko rozwijających się podmiotów polskiej branży spożywczej. Tylko w ostatnich pięciu latach zwiększała przychody w dwucyfrowym tempie. Tak szybki rozwój i technologie stosowane w zakładach rodzą określone skutki dla środowiska naturalnego. Firma radzi sobie i z tymi wyzwaniami.

Teraz słońce i gaz

Nowe wyzwanie

Na 1 mln zł przychodów w 2019 roku emisje Grupy wyniosły zatem 16 ton, w porównaniu z 18 tonami w 2018 r.Na 1 zł EBITDA przypadło w 2019 r. 0,4636 kg CO2, w porównaniu z 0,6575 w 2018 r., czyli ich poziom zmalał o 29,5 proc., przy wzroście wartości EBITDA o 47,2 proc. (odpowiednio: 61,26 i 41,62 mln zł).Na jednego pracownika w 2019 roku przypadła emisja 18 ton CO2e, wobec 18,38 ton w 2018 r., czyli poziom ten zmalał o 2,1 proc., przy wzroście zatrudnienia o 5,9 proc. (odpowiednio: 1577 i 1489 osób).Największym wyzwaniem inwestycyjnym na lata 2020-21 jest montaż instalacji fotowoltaicznych we wszystkich lokalizacjach grupy, informuje zarząd SuperDrob. Przyniesie to wymierne oszczędności w zużyciu prądu i pozwoli na zmniejszenie emisji wszystkich gazów cieplarnianych przez zakłady Grupy. Inwestycje te mają być zakończone do czerwca 2021 roku.W ub.r. zmniejszono pobór energii cieplnej z kotłowni węglowej w Karczewie dzięki instalacji amoniakalnej pompy ciepła. Jest ona przeznaczona do podgrzewania wody do celów technologicznych i użytkowych. Ciepło do tego procesu pobierane jest w wyniku skraplania przegrzanych oparów amoniaku. Efekt – redukcja emisji gazów do otoczenia.Modernizacji wymaga też kotłownia węglowa w zakładzie w Karczewie. Choć spełnia ona wymogi unijne dzięki instalacji nowych filtrów workowych, do 2030 r. zostanie przystosowana do paliwa gazowego.Obecnie największym wyzwaniem jest wyposażenie nowego zakładu w Goleniowie, przejętego przez GK SuperDrob w październiku 2019 roku. Mają być tam wdrożone najbardziej energooszczędne rozwiązania energetyczne istniejące na rynku.W Goleniowie działać będzie zupełnie nowa maszynownia chłodnicza o mocy 3,5 MW, do której wprowadzi się odzysk ciepła ze skroplonych oparów amoniaku i ciepła z oleju sprężarek. Będzie ono służyło do podgrzewania wody użytkowej, wykorzystywanej też do mycia zakładów. Odzyskanie energii z samej pracy maszyn będzie miało istotny wpływ na redukcję zużycia gazu.Nowoczesny system wentylacji i inne rozwiązania sprawią, że będzie to jeden z najnowocześniejszych i energooszczędnych zakładów tego typu w Polsce. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.