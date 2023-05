Grupa Tauron zanotowała ponad 1 mld zł zysku netto i wzrost inwestycji w I kwartale

Grupa Tauron w I kwartale 2023 r. miała 1,03 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,9 mld zł takiego zysku netto w I kwartale 2022. Nakłady inwestycyjne grupy w I kwartale 2023 wyniosły 780 mln zł wobec 610 mln zł rok wcześniej.

Grupa Tauron w I kwartale 2023 osiągnęła 2,2 mld zł zysku EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji), czyli o 14 proc. więcej niż przed rokiem.

W I kwartale 2023 grupa Tauron wyprodukowała 3,84 TWh energii elektrycznej (w tym 0,53 TWh ze źródeł odnawialnych) wobec 3,88 TWh (w tym 0,54 TWh ze źródeł odnawialnych) w I kwartale 2022 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA grupy Tauron na 31 marca 2023 r. osiągnął wartość 3,2 i był wyższy od poziomu zanotowanego na dzień 31 grudnia 2022 r., kiedy wyniósł 2,9.

Tauron Polska Energia, czyli spółka dominującą grupy Tauron opublikowała wyniki za I kwartał 2023 r.

Wzrost przychodów ze sprzedaży został napędzony cenami energii, ale nie tylko

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę w I kwartale 2023 r. wyniosły 13,6 mld zł i były o 38 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej i zaniechanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r.

Od początku 2023 r. grupa nie segmentu Wydobycie, bo sprzedała kopalnie węgla Skarbowi Państwa.

Wzrost przychodów ze sprzedaży to głównie skutek wzrostu cen energii elektrycznej oraz wyższych przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej i przesyłowej.

W I kwartale 2023 r. grupa odnotowała 71 proc. wzrost rok do roku kosztów działalności kontynuowanej, na co największy wpływ miały, jak podała, wyższe koszty paliw, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2.

Ponadto w kosztach I kwartału 2023 r. została ujęta wartość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (WRC). Tauron podał, że w I kwartale 2023 r. spółki grupy ujęły koszty odpisów na WRC w łącznej kwocie 310 mln zł, a najwięcej segment Sprzedaż - 289 mln zł. Koszty odpisu na WRC ujęte zostały w ramach kosztów podatków i opłat w działalności operacyjnej grupy.

Wpłaty na WRC to rezultat ubiegłorocznych regulacji ustawowych. Na wytwórców energii oraz spółki obrotu zostały nałożone limity cen sprzedaży energii. Po ich przekroczeniu firmy są zobowiązane do odpisów na WRC, które są przeznaczane na wypłatę rekompensat dla spółek obrotu za sprzedaż energii do odbiorców po zamrożonych cenach. W I kwartale 2023 r. rekompensaty dla grupy wyniosły 2,3 mld zł.

Jeden segment z blisko 60 proc. udziałem w zysku EBITDA grupy

Grupa w I kwartale 2023 r. osiągnęła 2,2 mld zł zysku EBITDA (zysk/strata operacyjna powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe), czyli o 14 proc. więcej niż przed rokiem, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,03 mld zł w porównaniu do 0,9 mld zł uzyskanych w I kwartale 2022 r. (wzrost o 15 proc.).

Spółka w komunikacie zwróciła uwagę, że na wzrost wyników istotny wpływ miało saldo doszacowania różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucja o wartości ponad 600 mln zł, wyjaśniając, że jest to pochodna sytuacji rynkowej i znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej w stosunku do ubiegłego roku. Wskazała też, że nie bez znaczenia było również to, że w I kwartale tego roku blok 910 MW w Jaworznie pracował stabilnie.

Największy udział w łącznej EBITDA grupy miały segment Dystrybucja, który odpowiada za 58 proc. EBITDA grupy oraz segment Wytwarzanie, którego udział w EBITDA I kwartału 2023 r. wyniósł 21 proc. EBITDA segmentów OZE i Sprzedaż stanowiła odpowiednio: 8 proc. i 7 proc. łącznej EBITDA grupy.

Nakłady inwestycyjne wzrosły, a najwięcej poszło na dystrybucję

Nakłady inwestycyjne grupy w I kwartale 2023 r. wyniosły 780 mln zł i wobec 610 mln zł rok wcześniej.

Wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano we wszystkich segmentach działalności. Najwięcej (574 mln zł) przeznaczono na inwestycje w segmencie Dystrybucja. Na drugim miejscu pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych znalazł się segment OZE (75 mln zł).

Grupa w I kwartale 2023 r. wyprodukowała 3,84 TWh energii elektrycznej (w tym 0,53 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. na zbliżonym poziomie do osiągniętego w I kwartale 2022 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 3,88 TWh (w tym 0,54 TWh ze źródeł odnawialnych).

W I kwartale 2023 r. segment OZE obejmujący elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne, wyprodukował 0,47 TWh energii elektrycznej, tj. o 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,42 TWh).

Natomiast produkcja z jednostek biomasowych ze względu, jak podał Tauron, na znaczący wzrost cen biomasy, była o 53 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,12 TWh) i wyniosła 0,06 TWh.

Koncern w I kwartale 2023 r. dostarczył łącznie 13,66 TWh energii elektrycznej, co oznacza, że wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był w tym okresie niższy o 4 proc. roku do roku, a główną przyczyną spadku wolumenu było osłabienie koniunktury gospodarczej.

Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 4,42 PJ i była niższa o 2 proc. w porównaniu z 4,52 PJ w I kwartale 2022 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną rok do roku.