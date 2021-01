Grupa Torpol debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupa Torpol jest jedną z największych firm budownictwa infrastrukturalnego (kolejowego) w Polsce. Jej działalność operacyjna powoduje spore emisje gazów cieplarnianych, a jednocześnie przyczynia się do rozwoju kolei i pośrednio do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.

Efekty pośrednie

Emisje łączne, wskaźniki relatywne

Wykres Torpol.png Działania zmniejszające emisje

Emisje pośrednie powstają przy produkcji kupowanej energii elektrycznej (w tym trakcji kolejowej) oraz ciepła.W 2019 r. grupa Torpol przyczyniła się bezpośrednio do emisji do atmosfery (tzw. scope 1) 6236,4 ton ekwiwalentu CO2e, które były o 6,9 proc. większe niż rok wcześniej. Największy udział, tj. 98,3 proc. (około 6,24 tys. ton), miały emisje ze spalania paliw używanych w transporcie.Zarząd informuje, że rozwój spółki Torpol SA wymusza zwiększanie zarówno liczby pracowników, jak i floty i parku maszynowego. W grupie pracuje na budowach w różnych miejscach kraju ponad 800 osób. Ich przemieszczanie się wymaga użycia 200 samochodów osobowych lub 15 autobusów. A grupa używa też specjalistycznych pociągów roboczych i lokomotyw manewrowych.W 2019 r. grupa Torpol pośrednio (scope 2) przyczyniła się do emisji 287,2 ton CO2e. Były one o 10,1 proc. mniejsze w porównaniu z 2018 r. Ponad 68 proc. tych emisji powstało podczas produkcji zakupionej energii elektrycznej, reszta –to emisje związane ze zużyciem i ciepła.Jak zaznacza zarząd, „mając na uwadze złożoność łańcucha dostaw oraz konieczność poniesienia znacznych nakładów na przygotowanie stosownych informacji”, spółka w 2019 roku nie agregowała informacji nt. emisji pośrednich z zakresu 3, tj. powstających w łańcuchu wartości.Natomiast Torpol identyfikuje ewentualny własny wpływ na podmioty współpracujące, jeśli chodzi o ich emisję.- Działanie to sprowadzało się do „zwiększania świadomości klimatycznej interesariuszy” - głównie do działań edukacyjnych oraz zobowiązań w zawieranych umowach „do świadczenia usług na naszych projektach z wykorzystaniem sprzętu w pełni sprawnego (bez wycieków) oraz w sposób optymalny” - wyjaśnia nam biuro prasowe spółki.W 2019 roku Torpol rozpoczął cykl szkoleń dla firm podwykonawczych obejmujący zakresem ogólne zasady postępowania na budowach mające na celu ochronę środowiska, w tym również dotyczące emisji GHG. Szkolenia odbyły się przy okazji realizacji projektów: „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb” oraz „Przebudowa stacji Łódź Kaliska”.Zarząd Torpolu zaznacza zarazem, że w ujęciu pośrednim grupa przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności korzystania z transportu kolejowego. Ten natomiast jest najczystszym środkiem transportu, co charakteryzuje np. emisja 59,8 gramów CO2/1 pasażerokm, w porównaniu ze 140,7 gramami samochodów osobowych i 205,2 gramami transportu lotniczego (w transporcie ładunków są to wartości odpowiednio: 20,3 g CO2/tonokm, 33,1 g i 95,9 g).Wkład we wzrost roli kolei w transporcie to pośredni, ale znaczący przyczynek Torpolu do ograniczenia globalnej emisji GHG.Grupa Torpol w 2019 roku przyczyniła się do łącznej emisji 6523,6 ton CO2e. Jej poziom wzrósł w porównaniu z 2018 r. o 6,9 proc. Prawdopodobnie miało to związek z większą sprzedażą grupy w porównaniach rdr (o 5,2 proc.), co wymagało większego użycia własnego taboru samochodów i pociągów. W strukturze łącznych emisji w 2019 r. dominowały emisje bezpośrednie, które miały 95,6 proc. udziału.W 2019 roku na 1 mln przychodów grupy Torpol (1,604 mld zł) przypadła emisja 4,06 ton ekwiwalentu CO2e. W porównaniu z 2018 r. (emisja 4 t/1 mln zł przychodów), poziom ten zwiększył się o 1,5 pkt. proc.Na 1 mln zł EBITDA grupy w 2019 r. (65,19 mln zł) przypadła emisja 100,07 ton CO2e, w porównaniu z 88,4 tonami w 2018 r., tj. nastąpił ich wzrost o 13,2 pp, przy spadku wartości EBITDA o 5,6 proc. w porównaniach rok do roku.Na 1 pracownika grupy w 2019 r. (842 osoby) przypadło 7,75 ton CO2e, a w 2018 r. 8,47 ton, czyli poziom ten zmalał o 8,5 pp, przy wzroście zatrudnienia o 16,8 proc.Zarząd spółki Torpol informuje, że w 2019 r. w firmie nie funkcjonowała sformalizowana polityka klimatyczna: - Jednak pomimo tego, ze względów ekonomicznych, w tym np. dążenia do oszczędności zużycia energii, podejmowane decyzje są korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska.Dzialłania te skupiają się na inwestycjach służących obniżeniu emisji pochodzącej ze spalania paliw oraz zużycia energii elektrycznej. W 2019 roku przykładowo podjęto decyzje:- o zmianie oświetlenia zewnętrznego bazy sprzętowej w Koninie z tradycyjnego na LED-owe oraz montażu systemu paneli fotowoltaicznych (przewidywany termin realizacji – 2021 r.);- zakupu nowego sprzętu transportowego, zastępującego systematycznie stare jednostki, np. samochody spełniające normy emisji Euro 6;- wykorzystywania na budowach podczas robót sieciowo-drogowych pojazdów dwudrogowych, w zastępstwie lokomotyw, co w znaczącym stopniu ogranicza emisje (np. pracująca na jałowym biegu koparka dwudrogowa Atlas spala 5 l oleju napędowego na godzinę, a lokomotywa manewrowa SM42 - 10,5 l/h).Zarząd informuje też, że „w związku ze zmianami legislacyjnymi związanymi z ochroną środowiska i wyzwaniami w obszarze klimatycznym”, w strukturze organizacyjnej w 2019 roku utworzono nową komórkę oraz stanowisko pełnomocnika zarządu ds. ochrony środowiska, zatrudniając eksperta spoza organizacji. „Zapewniono w ten sposób dostęp pracownikom, kierownictwu projektów oraz członkom zarządu spółki do fachowej wiedzy, w tym dotyczącej kwestii związanych z klimatem” - stwierdza zarząd.Przeszkodą w ograniczeniu emisji, jak wskazuje Torpol w uzupełnieniu raportu CSR za 2019 r., jest wciąż bardzo duży w Polsce - w porównaniu z innymi krajami europejskimi - udział węgla w produkcji energii elektrycznej. W 2019 r. wyniósł on 73,6 proc. Dlatego wykorzystywanie energii elektrycznej opartej na węglu pozostawia relatywnie duży ogólny ślad węglowy.