Grupa Unimot inwestuje w farmy fotowoltaiczne

Unimot Energia i Gaz, spółka należąca do Grupy Unimot podpisała umowę inwestycyjną na rozwój projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 108 megawatów. Tym samym zrobi kolejny krok do zwiększenia swojej obecności na rynku OZE.

Nie tylko paliwa

Zaznacza przy tym, że decyzja o inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych ma zapewnić mocne wejście w segment OZE oraz zapewnić stałe przychody z tego segmentu w przyszłości.Grupa Unimot jest już obecna na rynku OZE od maja 2020, gdy wystartowała z ofertą sprzedaży i instalacji paneli fotowoltaicznych pod marką AVIA Solar. Od tego czasu łącznie sprzedano już 1,5 MW instalacji fotowoltaicznych, a do końca 2023 r. planowane jest osiągnięcie niemal 280 mln zł przychodów z tego biznesu.W sierpniu 2020 roku grupa ogłosiła także, że planuje uruchomić w Sędziszowie Małopolskim własną linię produkującą panele fotowoltaiczne, które będą oferowane klientom pod marką AVIA Solar.Grupa energetyczna Unimot jest liderem wśród niezależnych importerów paliw ciekłych i gazowych w Polsce. Od grudnia 2016 roku spółka należy do stowarzyszenia AVIA International, dzięki czemu uzyskała prawo do budowania i rozwoju sieci stacji paliw AVIA na terenach Polski i Ukrainy.Unimot specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz dystrybucji pozostałych paliw płynnych, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Firma rozwija także segment fotowoltaiki oraz inwestuje w kolejne sektory OZE. Spółka notowana jest na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych.Zobacz także: Unimot podał wyniki za trzeci kwartał 2020 roku