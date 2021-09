Grupa Uriel uruchomi farmę wiatrową w Dębnicy Kaszubskiej

Budowana kosztem ponad 100 mln zł w Dębnicy Kaszubskiej (Pomorskie) farma wiatrowa zostanie uruchomiona do marca 2022 r. - poinformował w czwartek inwestor, spółka należąca do hiszpańskiej Grupy Uriel. Moc złożonej z sześciu turbin farmy wyniesie 20,7 MW.

"Właśnie wykonywany jest ostatni fundament pod turbinę wiatrową. Całość budowy, łącznie z instalacją i uruchomieniem turbin, chcemy zakończyć do marca 2022 roku" - poinformował, cytowany w komunikacie, Xavier Canals z zarządu spółki DK Farma Wiatrowa.

Wytwarzana przez farmę zielona energia wystarczy do zasilenia około 15 tys. gospodarstw domowych. Dzięki wygranej w 2019 r. przez inwestora aukcji, prąd z nowych wiatraków trafi do sieci elektroenergetycznej poprzez stację Dębnica Kaszubska, należącą do spółki Energa Operator.

Jak podał inwestor, w związku z uruchomieniem farmy, coroczne wpływy do budżetu Dębnicy Kaszubskiej wyniosą ok. 700 tys. zł. W porozumieniu z gminą firma zobowiązała się też do inwestycji, których wartość w momencie powstania farmy wyniesie 250 tys. zł. Następnie co pięć lat spółka ma inwestować kolejne 120 tys. zł oraz dokładać do funduszy sołeckich 25 tys. zł rocznie.

Farma wiatrowa Dębnica Kaszubska to niejedyne przedsięwzięcie grupy Uriel w Polsce. Przed kilkoma miesiącami spółka rozpoczęła prace budowlane w Białym Borze (Zachodniopomorskie), gdzie powstaje farma z 42 turbinami o łącznej mocy 145 megawatów. Obecnie ponad połowa turbin jest już zainstalowana i niebawem ma rozpocząć produkcję energii. Docelowo farma Biały Bór dostarczy energię do ponad 100 tys. domów.

Hiszpańska Grupa Uriel zajmuje się przygotowywaniem, budową i eksploatacją projektów związanych z energią odnawialną. Powstała w 1988 r. jako część rodzinnej Grupy Uriel Inversiones, działającej w wielu sektorach - od produkcji części samochodowych, poprzez zarządzanie odpadami, po handel surowcami i energetykę odnawialną.