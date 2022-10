Grupa Wyszehradzka prowadzi rozmowy na temat kryzysu energetycznego

Ryzyko potencjalnego konfliktu nuklearnego, a także kwestie kryzysu energetycznego i windowania cen energii to niektóre tematy wtorkowego spotkania prezydentów państw V4 w Bratysławie.

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Czech przypominał, że podczas ubiegłotygodniowego szczytu UE w Pradze "mówił o uniknięciu za wszelką cenę takiego ryzyka, które oznaczałoby, że jesteśmy ostatnią generacją prezydentów i premierów przez wybuchem III wojny światowej".

"Może wydać się to państwu wyolbrzymione, ale jest to naprawdę ryzyko, które musimy zażegnać i rzeczywiście ostrzeżenie o ewentualności użycia opcji jądrowej powinno być zdefiniowane zanim dojdzie w ogóle do wykorzystania takiej opcji, nie tylko jako działanie następcze w formie jakichś oficjalnych obiekcji, wysłanych już po użyciu opcji nuklearnej" - powiedział Zeman.

Polityka zielonego ładu stała się obiektem krytyki podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie

Podkreślił, że we wtorek prezydenci państw V4 mieli szczerą, otwartą dyskusja na różne tematy m.in. o kryzysie energetycznym. "I bez kwestionowania tu czynnika wojny na Ukrainie, chciałbym podkreślić, że bardzo zasadniczym czynnikiem przyczyniającym się do kryzysu energetycznego i windowania cen energii jest polityka zielonego ładu UE, który oddziałuje wielorako" - stwierdził Zeman. Jak mówił, odnawialne źródła energii, które czasami nazywane są "tymczasowymi lub opcjonalnymi źródłami energii" wymagają "poparcia produkcją energii z zapasowych instalacji, w tym instalacji nuklearnych". "Do tego dochodzi jeszcze wysoka cena uprawnień do emisji, która przekłada się na wysoką cenę energii elektrycznej" - dodał.

"Sadzę, że - z całym szacunkiem dla środowiska naturalnego - powinniśmy, jak mówił pan prezydent Andrzej Duda, przed wszystkim zająć się ludzkością, rodzajem ludzkim, który tę planetę zamieszkuje" - stwierdził prezydent Czech.

