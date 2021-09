Grzegorz Tobiszowski o energetyce i klimacie: za dużo ideologii, za mało pragmatyzmu

- Trzeba się troszczyć o klimat - to bezdyskusyjne. Trzeba to jednak robić pragmatycznie. Nie może być tak, że nagle wzrośnie nam bezrobocie oraz skala ubóstwa energetycznego. To nam de facto grozi - ostrzegł w wywiadzie dla portalu WNP.PL Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Grzegorz Tobiszowski wskazał, że często niezauważane jest to, że dokonaliśmy w Polsce naprawdę wielkich procesów inwestycyjnych - w trosce o klimat.

Ciągłe zaostrzanie rygorów klimatycznych, jest zdaniem Tobiszowskiego dla Polski "bardzo trudne do zrealizowania".

Tobiszowski przypomina, że klimat to problem globalny, którego nie rozwiążą działania w skali Europy. Tymczasem eskalacja celów unijnej polityki klimatycznej zagraża konkurencyjności gospodarki.

Nasze dokonania słabo zauważane

Firmy europejskie zaczynają tracić konkurencyjność