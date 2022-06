Grzegorz Tobiszowski: polityka klimatyczna Unii grozi jej gospodarczą marginalizacją

22 czerwca większość Parlamentu Europejskiego poparła propozycje Komisji Europejskiej dotyczące systemu handlu emisjami (ETS) i mechanizmu CBAM. - Nasza Grupa EKR głosowała przeciwko propozycjom Komisji. Nie uwzględniają one różnic gospodarczych i energetycznych pomiędzy państwami członkowskimi - zaznacza Grzegorz Tobiszowski, europoseł, były wiceminister energii.

Grzegorz Tobiszowski wskazuje, że proponowane zmiany znacznie zawyżają cele klimatyczne.

W efekcie spowodują lawinę podwyżek i uderzą w konkurencyjność naszych firm na rynkach światowych.

Globalnie niewiele się zmieni, bowiem Unia Europejska odpowiedzialna jest tylko za 7 proc. światowych emisji.

- CBAM, czyli graniczny mechanizm węglowy, ma ustanowić opłatę za niektóre importowane spoza Unii Europejskiej produkty, która będzie odzwierciedlać koszty emisji CO2 ponoszone przez producentów europejskich. Teoretycznie mechanizm ten ma wyrównywać szanse rodzimych producentów w konkurencji z firmami spoza UE. W praktyce jednak zlikwidowane zostaną darmowe uprawnienia do emisji, a to oznacza większe koszty dla firm, a tym samym znaczne wzrosty cen - ocenia Grzegorz Tobiszowski, europoseł PiS, były wiceminister energii.

- Znacząco podrożeje też importowany węgiel, z którego polskie gospodarstwa domowe z pewnością korzystać będą jeszcze przez wiele lat - dodaje Grzegorz Tobiszowski.

Zwraca przy tym uwagę, że atak Rosji na Ukrainę diametralnie zmienił gospodarcze oblicze naszego kontynentu, przerwał łańcuchy dostaw, wstrząsnął rynkiem surowców i pogłębił kryzys energetyczny, który rozpoczął się w 2021 roku.

W tak dynamicznie zmieniającym się i całkowicie niepewnym otoczeniu nierozważne i nieodpowiedzialne jest wprowadzanie rozwiązań, które zdestabilizują rynek i będą ogromnym obciążeniem dla mieszkańców Unii Europejskiej, a także zmniejszą konkurencyjność unijnych firm.

Czekają nas dalsze wzrosty cen

- System handlu emisjami ETS ma zostać rozszerzony o komercyjny transport i budownictwo - to oznaczać będzie znaczne wzrosty cen ogrzewania oraz przewozu ludzi i towarów - podkreśla Tobiszowski. - Przyjęto zasadę, że dostęp do środków finansowych z Funduszu Modernizacji, którego zadaniem ma być rekompensowanie negatywnych skutków polityki klimatycznej będzie warunkowy. Tym warunkiem będzie osiągnięcie przez dany kraj neutralności klimatycznej do 2050 r. Wydarzenia ostatnich lat - pandemia i wojna na Ukrainie - pokazały, że nie da się przewidzieć co będzie za kilka lat, a co dopiero za ponad ćwierć wieku.

- Podsumowując - proponowane zmiany znacznie zawyżają cele klimatyczne, a w efekcie spowodują lawinę podwyżek i uderzą w konkurencyjność naszych firm na rynkach światowych. Komisja Europejska oraz europarlamentarne grupy Zielonych, Socjalistów i EPP uzasadniają to osiągnięciem neutralności klimatycznej - mówi były minister.

- Tyle, że to globalnie zmieni naprawdę niewiele bo UE odpowiedzialna jest jedynie za 7 proc. światowych emisji. Obecnie prowadzona przez Komisję Europejską polityka klimatyczna nie uratuje klimatu, ale grozi gospodarczą marginalizacją Unii i znacznym zubożeniem jej mieszkańców. A dzieje się to wszystko w czasie, kiedy w obliczu kryzysu energetycznego rządy takich krajów jak Niemcy, Austria czy Holandia ogłaszają powrót do energetyki węglowej… - podsumowuje Grzegorz Tobiszowski.