Hamowanie zmian w energetyce to postawienie sprawy na głowie

Czas najwyższy, aby firmy energetyczne zaczęły się dzielić z nami nienotowanymi w historii, rekordowymi zyskami. Komisja Europejska już nad tym pracuje - mówi Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego w rozmowie z Rafałem Kergerem, naszym redaktorem naczelnym.

Główną przyczyną energetycznej drożyzny w Unii są paliwa kopalne. A jaki jest - w największym skrócie - podstawowy cel pakietu „Fit for 55”? Odchodzenie od nich poprzez transformację energetyczną - tak Jerzy Buzek odpowiada na pytanie, czy w wobec kryzysu energetycznego nie poluzować ambitnych unijnych założeń klimatycznych.

Broni też ETS. Jak twierdzi odpowiada on u nas za niewiele ponad 20 proc. ceny końcowej energii. - Zawieszenie go nie spowoduje więc, że „rachunki grozy” za prąd czy ciepło - które w ostatnich miesiącach hurtowo docierają do Polek i Polaków - znikną.

Niezmiennie dziwi mnie, kiedy słyszę, że wysokie ceny energii to wynik zbyt szybko - a nie zbyt późno - rozpoczętej transformacji; i że receptą jest rzekomo jej spowolnienie, a nie - przyśpieszenie. To naprawdę postawienie sprawy na głowie - ocenia.

Dla zbudowania bezpieczeństwa energetycznego w Europie należy zawiesić na rok lub dwa system ETS oraz mechanizm cenowy na rynku energii stosowany przez Komisję Europejską - przekonuje premier Mateusz Morawiecki. Wspierają ten pomysł m.in. firmy energetyczne i przemysł energochłonny. Co pan na to?

- Poważna debata na temat reformy systemu ETS trwa w Unii Europejskiej od mniej więcej 2 lat - a od blisko 14 już miesięcy leży na stole konkretna propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej. Polskiemu rządowi, o ile wiadomo, nadal jednak nie udało się nawet uzgodnić swojego stanowiska w tej sprawie i być może dlatego w czerwcu - gdy kraje członkowskie przyjmowały wspólny mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim - zagłosował on w Radzie UE przeciwko temu mandatowi. To wszystko nie sprzyja teraz - mówiąc najdelikatniej - skutecznemu forsowaniu przez Polskę jakichkolwiek pomysłów w zakresie ETS.

Dodatkowo wydaje się, że znów chodzi tu nie tyle o realne zaradzenie trudnej sytuacji, co głównie o - przerzucenie za nią odpowiedzialności, najlepiej na Brukselę. Gdyby bowiem zapytać premiera czy naprawdę są gotowi na uszczuplenie budżetu państwa o ponad 25 mld zł - to więcej niż połowa rocznego budżetu programu „500+” - wiemy jaka byłaby odpowiedź. A dokładnie taką sumę, w samym tylko 2021 r., Polska zarobiła na sprzedaży uprawnień do emisji CO2! I środki te w całości powinny być przeznaczane na szeroko rozumianą transformację energetyczną kraju - niestety od lat tak nie jest.

Co więcej - według wyliczeń ekspertów i wbrew propagandzie obozu rządowego - system ETS odpowiada u nas za niewiele ponad 20 proc. ceny końcowej energii. Zawieszenie go nie spowoduje więc, że „rachunki grozy” za prąd czy ciepło - które w ostatnich miesiącach hurtowo docierają do Polek i Polaków - znikną. Nie rozwiąże to również innego kluczowego problemu przed nadchodzącą zimą - dramatycznego braku węgla, bo władze nie zadbały o zastąpienie obłożonego embargiem surowca z Rosji importem z innych państw. I to jest rzeczywiste zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego - nie ETS!

Co zaś do samych firm energetycznych, to czas najwyższy, aby zaczęły się dzielić z nami, konsumentami - zwłaszcza dotkniętymi ubóstwem energetycznym - nienotowanymi w historii, rekordowymi zyskami. Komisja Europejska pracuje nad unijnym dokumentem w tej sprawie.

System ETS ma ważną rolę do odegrania, co nie oznacza, że nie można go poprawiać

Potrzebujemy systemu handlu emisjami, żeby zmniejszać emisje dwutlenku węgla. Wiemy jak katastrofalny wpływ mają zmiany klimatyczne - odpowiedziała premierowi Ursula von der Leyen. Myśli pan, że po tej deklaracji może się ugiąć? Czy powinna?

- Słowa przewodniczącej von der Leyen trafnie pokazują istotę i skalę wyzwania. To bowiem, że zmagamy się obecnie z bolesnymi dla gospodarki następstwami pandemii COVID-19 czy barbarzyńskiej rosyjskiej inwazji na Ukrainę bynajmniej nie oznacza, że klimat przestał nam się nagle zmieniać na gorsze. A globalne ocieplenie - i wywołane nim susze, pożary, huragany czy powodzie - to długofalowo niewątpliwie największe zagrożenie dla cywilizacji i gatunku ludzkiego.

Jednocześnie konieczność kupowania uprawnień do emisji CO2 ma generalnie motywować do odchodzenia od paliw kopalnych - a to spójne m.in. z nową unijną strategią uniezależniania się od tych surowców z Rosji. Ma to odciąć zbrodniczy reżim Putina od europejskich pieniędzy, za które zbroi on swoją armię już siódmy miesiąc mordująca, torturującą i gwałcącą Ukrainki i Ukraińców. Zarówno więc z punktu widzenia ochrony środowiska i klimatu, jak i naszego najbardziej elementarnego bezpieczeństwa - nie tylko energetycznego - system ETS ma ważną rolę do odegrania. Co nie oznacza, rzecz jasna, że nie można - a wręcz należy - poprawiać i usprawniać jego funkcjonowania. Do tego jednak nie wystarczy demonstracyjnie głosować przeciw w Radzie; trzeba samemu mieć dobre propozycje, a co najważniejsze - potrafić budować dla nich szerokie poparcie w Unii.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, ceny uprawnień do emisji CO2 gwałtowanie wzrosły, sięgając blisko 100 euro za tonę. Dla porównania: w marcu 2021 r. cena zbliżała się do 43 euro za tonę; rok wcześniej oscylowała w granicach 22 euro, czyli aż o połowę mniej, natomiast w 2017 r. wynosiła zaledwie ok. 5 euro za tonę. Jaka powinna być cena tych emisji pana zdaniem?

- Dyrektywa o ETS - a dokładnie jej artykuł 1 - mówi jasno: system ten ma wspierać zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych w efektywny pod względem kosztów oraz skuteczny gospodarczo sposób. Co to oznacza dla ceny uprawnień? Z jednej strony powinna ona być na tyle wysoka, by skutecznie stymulować przechodzenie w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle ciężkim czy transporcie na mniej emisyjne - najlepiej zeroemisyjne - źródła. Z drugiej strony - na tyle niska, by pozostawić jednak biznesowi niezbędne środki na inwestycje potrzebne do dokonania takiego przejścia na „zieloną stronę mocy”. To warunek konieczny dla rozwoju tych przedsiębiorstw, ich dalszej konkurencyjności - w tym globalnej - oraz utrzymania miejsc pracy w Europie i tworzenia nowych.

Inna sprawa to spekulacje na rynku ETS, przez które momentami jest on zupełnie nieprzewidywalny, a ceny na nim zmieniają się czasem nawet o kilkadziesiąt procent w parę zaledwie dni - wbrew wszelkiej logice czy prognozom. To dlatego w trakcie obecnych prac nad reformą ETS zgłosiłem w Parlamencie Europejskim poprawkę - nazywaną dzisiaj przez niektórych Lex Buzek - ograniczającą dostęp do tego systemu jedynie do firm, które kupują uprawnienia do emisji CO2 na własny użytek lub w imieniu takich przedsiębiorstw. Udało się przekonać do tej propozycji ogromną większość koleżanek i kolegów europosłów najpierw w mojej komisji ITRE, a następnie - na sesji plenarnej. W efekcie, jest to jeden z kluczowych elementów stanowiska PE na negocjacje ostatecznego kształtu zmian w ETS z krajami członkowskimi - tzw. trialogi. Szkoda tylko, że polski rząd nie wywalczył podobnych zapisów w Radzie.

Coraz większe problemy przemysłu w Polsce i Europie. Przemysł się zamyka

Ze względu na wysokie koszty energii i turbulencje na rynku przemysł w Polsce i Europie ostatnio się raczej zamyka niż rozwija. Wystarczy spojrzeć na chemię i huty. Czy uzależnienie od Rosji (paliwa), ale także od Chin (komponenty OZE, elektronika) - wobec tak niestabilnego świata w jakim przyszło nam żyć od kilku lat - nie powinno jednak dać nam do myślenia i skłonić Europę do poluzowania gorsetu europejskiemu przemysłowi? Np. poprzez ponowne przemyślenie pakietu Fit for 55 (w tym ETS)?

- Ale z czego przede wszystkim biorą się w UE te ogromne koszty energii? W pierwszej kolejności - z rekordowo wysokich cen gazu, od którego jesteśmy - a szczególnie niektóre kraje członkowskie - nadmiernie uzależnieni. Od ponad roku cynicznie wykorzystuje to rosyjski Gazprom, zmniejszając swoje dostawy do Unii Europejskiej i windując tym samym ceny. Azoty i Anwil - w końcu przecież spółki państwowe - zaprzestały produkcji nawozów jako powód podając właśnie koszty gazu, a nie - ETS czy „Fit for 55”.

Dodatkowo w Polsce dochodzi do tego kwestia węgla, który - abstrahując już od cen uprawnień do emisji CO2 - jest po prostu coraz droższy. Reasumując: główną przyczyną energetycznej drożyzny w Unii są paliwa kopalne. A jaki jest - w największym skrócie - podstawowy cel pakietu „Fit for 55”? Odchodzenie od tych paliw poprzez transformację energetyczną: rozwijanie odnawialnych źródeł energii i zielonego wodoru, obniżanie emisji w produkcji przemysłowej, inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej czy w magazyny energii. Niezmiennie dziwi mnie więc kiedy słyszę, także ze strony rządzących w Polsce, że wysokie ceny energii to wynik zbyt szybko - a nie zbyt późno - rozpoczętej transformacji; i że receptą jest rzekomo jej spowolnienie, a nie - przyśpieszenie. To naprawdę postawienie sprawy na głowie.

Przykładów takich zamknięć jest wiele. Rumunia w ostatnim czasie zamknęła produkcję aluminy, Norsk Hydro zamyka elektrolizę aluminium na Słowacji. Dodatkowo Nyrstar zamyka jedną z największych hut cynku w Holandii ze względu na wysokie ceny gazu. Warto zwrócić uwagę, że przy bieżących cenach energii elektrycznej, CO2 i węgla produkcja cynku czy aluminium dla spółek nieposiadających własnych źródeł energetycznych lub hedgingu jest nieopłacalna. Podobnie w ostatnich dniach jest z produkcją stali w technologii elektrycznej, sody w procesie Solvaya czy produkcji nawozów. To bardzo niepokojące.

- Zgadzam się - i nikt tego nie lekceważy. Nieprzypadkowo głównym tematem najbliższej nadzwyczajnej Rady ds. Energii (TTE), 9 września, będą właśnie wysokie ceny gazu i prądu oraz sposoby przeciwdziałania im na poziomie UE. Jednocześnie Komisja Europejska intensywnie pracuje nad propozycjami krótkoterminowych rozwiązań w tym zakresie.

Rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami ETS na transport drogowy, morski i lotniczy, budownictwo oraz ogrzewanie budynków jest konieczne?

O ile rozszerzenie Pakietu „Fit for 55” - (do tej pory ETS obejmował przede wszystkim energetykę i przemysł), które zakłada zwiększenie opodatkowania wszelkich paliw kopalnych oraz podniesienie cen uprawnień do emisji CO2, a także rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami ETS na transport drogowy, morski i lotniczy, budownictwo oraz ogrzewanie budynków - mogłoby zostać odłożone w czasie? Jaka jest na to szansa? W czerwcu większość dyrektyw klimatycznych wchodzących w skład „Fit for 55” poparł Parlament Europejski.

- To prawda - teraz przed nami maraton wspomnianych już trialogów, czyli negocjacji nad ostatecznymi zapisami poszczególnych propozycji legislacyjnych między Parlamentem Europejskim a reprezentującą w tym półroczu kraje członkowskie w Radzie UE Prezydencją Czeską, z udziałem Komisji Europejskiej. Powinny się one zakończyć w tym roku - takie są plany i ambicje Czechów. Mimo to nie wykluczałbym, że w obecnej sytuacji - niezwykle napiętej i zmieniającej się niemal z dnia na dzień - przynajmniej część tych negocjacji będzie kontynuowana w pierwszej połowie 2023 r., już przez Prezydencję Szwedzką.

Co do stanowiska PE - w trakcie prac nad pakietem udało nam się wprowadzić do niego sporo rozwiązań, które powinny istotnie obniżyć koszt jego przyszłego wdrażania - zarówno dla małych i średnich firm, przemysłu, jak i obywateli. Z kwestii kluczowych - przesunęliśmy o rok, na 2027 r., datę wprowadzenia systemu ETS do sektorów transportowego i budynków (tzw. ETS2), zawężając go przy tym na razie wyłącznie do podmiotów komercyjnych. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe i transport prywatny, objęcie ich ETS2 nie wydarzy się automatycznie, jak proponowała KE - niezbędna będzie do tego nowa propozycja legislacyjna, przedłożona jednak nie wcześniej niż w 2028 r. Mam nadzieję, że uda się nam to wszystko obronić w trialogach.

Głębokiej analizy wymagają ponadto dokumenty „Od pola do stołu” i strategia na rzecz bioróżnorodności - nie po to, aby odstępować od dalekosiężnych celów Europejskiego Zielonego Ładu, ale aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Unii. Konieczne są działania na rzecz obniżenia ceny nawozów sztucznych, bo bez tego rolnictwu trudno będzie sobie poradzić. Rolnictwo precyzyjne staje się dzisiaj ważniejszym postulatem niż kiedykolwiek wcześniej.

Jeśli nie będzie szansy na pomoc z Komisji i ustępstw w kwestii "Fit for 55" i ETS, jak rząd powinien wesprzeć przemysł energochłonny, energetyczny, chemiczny? Jakie pana zdaniem mamy narzędzia?

- Niezależnie od ewentualnej pomocy, ustępstw czy derogacji, średnio- i długoterminowo widzę przynajmniej trzy sposoby wsparcia przemysłu.

Po pierwsze - wpływy do polskiego budżetu ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w systemie ETS przeznaczać w całości i bezwarunkowo na transformację energetyczną, w tym - modernizację i dekarbonizację energetyki, ciepłownictwa czy przemysłu energochłonnego.

Po drugie - uwolnić w końcu, również na ten cel, środki z Krajowego Planu Odbudowy, ale też - uruchomić pieniądze z wieloletniego budżetu unijnego na lata 2021-2027. W sumie, w najbliższych latach i na szeroko rozumianą zieloną transformację, możemy liczyć na minimum 130 mld zł bezzwrotnych grantów. Do tego należy dodać jeszcze chociażby co najmniej 55 mld zł pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy - razem daje to nieprawdopodobny zastrzyk finansowy.

I po trzecie - pilne działania w obszarze legislacyjnym, m.in. zniesienie jak najszybciej niechlubnej zasady 10H, która w 2016 r. zabiła w Polsce energetykę wiatrową na lądzie, nie rzucanie podobnych prawnych kłód pod nogi fotowoltaice czy rozwijanie - w zgodzie z prawem unijnym - morskiej energetyki wiatrowej. Dlaczego to takie istotne? Bez wystarczającej ilości OZE nie będzie bowiem zielonego wodoru, a bez niego z kolei - trudno myśleć o skutecznym obniżaniu emisji CO2 w wielu gałęziach gospodarki.

Jeśli chodzi o węgiel, jest gorzej niż źle. Z gazem powinno być lepiej

Czy obawia się pan, że Polakom i polskim firmom zabraknie surowców energetycznych tej zimy?

- Jeśli chodzi o węgiel, jest gorzej niż źle. Z danych państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu jasno wynika, że tzw. luka węglowa wyniesie w tym roku nawet 5 mln ton! A to oznacza jedno: część Polaków będzie skazana tej zimy na marznięcie, część będzie przepłacała za horrendalnie drogi i mało dostępny węgiel, a każdy z nas - będzie dusił się od śmiercionośnego smogu jeszcze bardziej niż zwykle, bo ludzie zaczną palić w piecach już absolutnie wszystkim. I znikąd nadziei.

Jestem za to umiarkowanie spokojny o gaz dla odbiorców indywidualnych. To z jednej strony zasługa naszych dużych projektów infrastrukturalnych, realizowanych zwykle przy znaczącym udziale środków z UE - choćby terminal na gaz płynny LNG w Świnoujściu. Z drugiej strony - to efekt konkretnych unijnych przepisów, w tym rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu (SoS) czy w sprawie zapełniania magazynów gazu przed zimą. Prace nad jednym i drugim aktem prawnym prowadziłem z ramienia Parlamentu Europejskiego.

Jak długo może jeszcze potrwać wojna? Czy ceny energii wrócą jeszcze kiedykolwiek do poziomów sprzed niej?

Życzę Ukrainkom i Ukraińcom, by ta zbrodnicza wojna skończyła się jak najszybciej - ich pełnym zwycięstwem. A z podwyższonymi cenami energii będziemy musieli sobie radzić dłużej - póki naprawdę nie zakróluje w Europie zielona energia.

