Handel prądem spadł o połowę. "Rząd ugiął się pod presją"

We wrześniu 2022 obroty prądem na TGE spadły rok do roku o ponad 50 proc. Zadecydował regres na rynku terminowym. Według ekspertów na hamowanie rynku wpływa sytuacja na rynku spotowym (dużo niższe ceny), ale mówią też o demontażu giełdy, wskazując na likwidację obliga giełdowego.

We wrześniu 2022 roku na giełdowym rynku spotowym obroty prądem były o 26,9 proc. mniejsze niż rok wcześniej, a na rynku terminowym aż o 57,6 proc. mniejsze niż we wrześniu 2021 roku.

– Wyraźnie widać demontaż giełdy, który odbywa się za przyzwoleniem politycznym – komentuje Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.

Według informacji podanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, której spółką zależną jest Towarowa Giełda Energii (TGE), we wrześniu 2022, licząc rok do roku, spadły obroty energią elektryczną na rynkach prowadzonych przez TGE.

Po trzech kwartałach 2022 spadek łącznych obrotów prądem o 30 proc.

W ujęciu narastającym, za pierwsze 9 miesięcy 2022 r. obroty prądem na TGE na obydwu rynkach też były mniejsze niż w analogicznym okresie 2021 r. – na rynku spotowym o 12,5 proc., a na rynku terminowym o 33,7 proc.

Oznacza to, że w pierwszych 9 miesiącach 2022 r. łączne obroty energią elektryczną na TGE były o około 30 proc. mniejsze niż rok wcześniej, a po 8 miesiącach 2022 r. ten wskaźnik wynosił około 25 proc.

Joanna Maćkowiak-Pandera: nie będziemy wiedzieć kto, ile i za co płaci

– Wyraźnie widać demontaż giełdy, który odbywa się za przyzwoleniem politycznym. Górnicze związki zawodowe od dawna zabiegały o zniesienie obliga giełdowego; do tej pory rząd opóźniał decyzje, teraz widać, że się ugiął pod presją. Zanosiło się na to od dawna, było kilka prób likwidacji obliga. Wytwórcy zapewne już wcześniej odebrali sygnał od rządzących, że to się wydarzy, stąd spadki na giełdzie – komentuje Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.

Wskazuje, że gdy handel prądem przeniesie się do kontraktów bilateralnych, transparentność rynku energii elektrycznej jeszcze się zmniejszy.

– Nie będziemy wiedzieć kto, ile i za co płaci. Na pewno nie wpłynie to na zmniejszenie cen energii. Natomiast wśród polityków widać powszechne przekonanie, nie wiem skąd pochodzące, że zniesienie obliga jest metodą na walkę z wysokimi cenami energii. Tak po prostu nie jest – dodaje Joanna Maćkowiak-Pandera.

Zdaniem Joanny Maćkowiak-Pandery najbardziej wzrost cen energii elektrycznej napędza niepewność dotyczącą cen węgla dla elektrowni.

– W tej chwili ceny są relatywnie niskie – na poziomie 350 zł/t. Sektor wydobywczy zrywa kontrakty długoterminowe dostaw, ponieważ próbuje wyrównać ceny do ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), gdzie węgiel jest o 500 proc. droższy. Ponieważ ta dyskusja nie ma żadnych ram i nie jest prawdopodobnie przez nikogo moderowana, to ceny rosną w nieuzasadniony sposób. Do tego na rynkach sąsiednich jest drożej – bo tam cenę energii elektrycznej wyznacza drogi gaz, co daje dobrą zasłonę dymną wobec tego, co dzieje się na naszym rynku – komentuje Joanna Maćkowiak-Pandera.

Grzegorz Onichimowski: przewidywanie spadku cen energii w kontraktach na 2023 rok jest uzasadnione

Grzegorz Onichimowski, ekspert Instytutu Obywatelskiego, prezes TGE w latach 2002-2012, mówi, że na rynkach energii elektrycznej prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii widać przede wszystkim bardzo daleko idący brak korelacji między rynkiem spotowym a terminowym.

– Wrzesień był miesiącem, w którym spadek cen energii na rynku spotowym był już wyraźny, a na rynku terminowym nieszczególnie. Teraz na rynku spot mamy ceny rzędu 600-700 zł/MWh, a na rynku terminowym w kontraktach na przyszły rok ceny rzędu 1700-1800 zł/MWh – mówi Grzegorz Onichimowski (04.10.2022).

– Taka różnica w cenach nie zachęca do zakupów energii na rynku terminowym. Myślę, że obecnie rynek, widząc sytuację na rynku spotowym, jest przekonany, że ceny energii na 2023 rok spadną i obroty na rynku terminowym spadają – twierdzi Grzegorz Onichimowski.

Zdaniem Grzegorza Onichimowskiego jest kilka czynników, które sumarycznie wpływają na to, że przewidywanie spadku cen energii w kontraktach na 2023 rok jest uzasadnione.

– Na poziomie unijnym ma zostać wprowadzony obowiązkowy cel zmniejszenia o 5 proc. zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania i pułap dochodów rynkowych dla wytwórców prądu na poziomie 180 euro/MWh. Ten pułap wprawdzie nie dotyczy węgla kamiennego, ale jest możliwość objęcia nim także i tego paliwa – mówi Grzegorz Onichimowski.

Wskazuje, że z kolei w Polsce już zostały zmienione reguły działania rynku bilansującego w sposób, który przynajmniej w założeniach ma doprowadzić do spadku cen na tym rynku, co otwiera perspektywy przeniesienia części handlu z giełdy na rynek bilansujący.

– To rozwiązanie mi się nie podoba, bo rynek bilansujący jako rynek techniczny nie powinien stanowić konkurencji dla rynku konkurencyjnego, jakim jest rynek giełdowy, ale nie da się ukryć, że sytuacja na rynku bilansowym wpływa na rynek giełdowy – wskazuje Grzegorz Onichimowski.

Zdaniem Grzegorza Onichimowskiego na wskazane wyżej zjawiska „pewnie nakłada się kwestia obliga giełdowego”.

– Elektrownie dostały sygnał, że niedługo będą mogły zawierać kontrakty bilateralne i to może być dla nich bardziej interesujące niż handel na giełdzie, więc mogą ograniczać sprzedaż na giełdowym rynku terminowym – zaznacza Grzegorz Onichimowski.

W dotychczasowej historii TGE największe roczne obroty energią elektryczną zostały odnotowane w 2020 roku, kiedy wyniosły 243,2 TWh, rosnąc rok do roku o 6 proc. W ubiegłym roku obroty energią elektryczną na TGE wyniosły około 225,2 TWh.

