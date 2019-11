HEG przestaje sprzedawać energię i gaz

Spółka Hermes Energy Group (HEG) poinformowała 28 listopada, że od 1 grudnia 2019 r. przestaje dostarczać do swoich klientów energię elektryczną i gaz. HEG uznawał się za wicelidera polskiego rynku gazu. W 2018 r. obroty spółki wyniosły ok. 4,3 mld zł, co stanowiło ok. 5 proc. krajowego rynku gazu.

Szybki rozwój HEG

Kumulacja kłopotów?

Wicelider rynku

Kłopoty dla wszystkich

HEG jeszcze do niedawna aktywnie poszukiwało klientów. Jak się chwaliła spółka, tylko w 2018 r. udało jej się zdobyć 30 tys. nowych odbiorców.W lutym 2019 r. HEG nawiązało współpracę z klubem Legia Warszawa. Oba podmioty stworzyły nową, wspólną markę 1916 energia.Jak wówczas deklarowano, "klienci, którzy zdecydują się na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej zapłacą w 2019 jedynie 223 zł za MWh, czyli o 19,16 proc. mniej niż przewiduje cennik największego konkurencyjnego warszawskiego podmiotu sprzedającego energię elektryczną. Natomiast w przypadku gazu ziemnego oferta 1916 energia to nawet 6 proc. oszczędności względem cen proponowanych przez podmiot dominujący na rynku".Spółka poszła także w sponsoring sportowy, HEG został sponsorem drużyny kolarstwa górskiego MTB team RMF - HEG. Ze wsparcia spółki korzystał także bokser wagi średniej Maciej Sulęcki.W lipcu 2019 r. Hermes Energy Group chwaliła się, że ma nową flotę samochodową.- Wybraliśmy kultowe i niezawodne Mini - informowała spółka w mediach społecznościowych.Pomimo szybkiej i dużej ekspansji (a może dzięki niej?) Hermes Energy Group popadła w tarapaty. Już kilka miesięcy temu w branży mówiło się o kłopotach HEG i o tym, że spółka jest w trudnej sytuacji finansowej.Krążyły też informacje, że HEG szuka inwestora strategicznego oraz, że chce sprzedać portfel klientów.- W październiku odwołano prezesa HEG Piotra Kasprzaka co było oznaką, że w spółce źle się dzieje - mówi jeden z rozmówców WNP.PL proszący o anonimowość.17 października 2019 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oprócz Kasprzaka odwołało Adama Grupińskiego z funkcji członka zarządu Hermes Energy Group. Na stanowisko prezesa powołany został wtedy Andrzej Bąk, natomiast Paweł Urbaniak, dotychczasowy dyrektor ds. finansowych HEG, został członkiem zarządu.Spółka nie poinformowała o przyczynach swoich kłopotów. Niedawno pojawiły się medialne spekulacje, że źródłem kłopotów HEG jest sytuacja na rynku energii i tzw. ustawa prądowa, zamrażająca ceny energii w 2019 r.. Zdaniem naszych rozmówców to nie jest prawdą, gdyż udział energii elektrycznej w sprzedaży HEG jest niewielki, to maksymalnie kilkanaście procent, więc nawet, gdyby segment sprzedaży energii był w bardzo trudnej sytuacji (a w łatwej na pewno nie był), to spółka mogłaby się ratować przychodami, znacznie większymi, z rynku gazu.Wśród możliwych przyczyn kłopotów spółki jest nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego z lipca 2019.Kolejny powód podawany przez naszych rozmówców to zła polityka handlowa, np. zakontraktowanie złych ilości gazu na 2019 r.Możliwa była także spekulacja traderów HEG, którzy przeszarżowali i doprowadzili do dużych strat.Prawdopodobnie nie było jednej przyczyny popadnięcia HEG w kłopoty, lecz była to kumulacja kilku czynników.Hermes Energy Group mówił o sobie jako największym niezależnym sprzedawcy energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce, po PGNiG drugim na rynku.Tylko w 2018 r. spółka odnotowała 4,3 mld zł obrotu. Jak podawała, z jej usług korzysta łącznie około 70 tys. klientów, w tym dużych firm, władz samorządowych i odbiorców indywidualnych.Grupa HEG zatrudnia ok. 250 pracowników, w śród których są również przedstawiciele handlowi sprzedający energię i gaz odbiorcom biznesowym. Spółka korzysta także z zewnętrznych pośredników w sprzedaży energii i gazu.Przedstawiciele spółek obrotu energią i gazem, z którymi rozmawialiśmy są zgodni, że upadek HEG pogorszy i tak już trudną sytuację na rynku.- To oczywiste, że to źle wpłynie na rynki energii i gazu. To osłabi zaufanie do niezależnych sprzedawców, skorzystają na tym państwowe firmy, nie tylko PGNiG, ale także firmy energetyczne sprzedające gaz - mówi jeden z rozmówców WNP.PL.