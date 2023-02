Hiszpania kupiła rekordowe ilości gazu z Rosji

Rosja zajęła w 2022 roku czwarte miejsce pod względem dostaw gazu do Hiszpanii, po USA, Algierii i Nigerii – wynika z hiszpańskich danych urzędowych.

Wolumen kupowanego przez Hiszpanię gazu z Rosji w ubiegłym roku wzrósł o około 55 proc. w stosunku do 2021 roku.

W zeszłym roku Królestwo Hiszpanii zakupiło od Federacji Rosyjskiej równowartość 56 021 gigawatogodzin gazu. Tym samym w 2022 roku Rosja zajęła czwarte miejsce pod względem dostaw tego paliwa do Hiszpanii, po USA, Algierii i Nigerii.

Co ciekawe w grudniu wolumen kupowanego przez królestwo gazu z Rosji wzrósł o prawie 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Tak więc w pierwszym zimowym miesiącu 2022 roku Rosja była trzecim co do wielkości dostawcą błękitnego paliwa do Hiszpanii po USA i Algierii.

Rosyjski gaz do Hiszpanii transportowany jest głównie w postaci LNG. W części jednak w ogóle nie dociera. Chodzi w tym przypadku o tzw. swapowanie, czyli o transakcje wymienne. W praktyce choć gaz jest zamówiony w Rosji, to w zamian dostarcza go inny producent, natomiast surowiec rosyjski docelowo trafia do firmy, która zaopatrzyła w tym przypadku Hiszpanów.

W przybliżeniu Hiszpania konsumuje niespełna dwa razy więcej surowca niż nasz kraj. W 2021 roku zużyła około 33,9 mld m3. W ubiegłym roku konsumpcja była niższa o około 3,7 proc.

Największym hiszpańskim odbiorcą gazu jest tamtejsza energetyka.