Hiszpania obwinia Unię za gwałtowny wzrost cen prądu

Podczas trwającej od tygodnia śnieżycy i rekordowo niskich temperatur, w Hiszpanii gwałtownie wzrosły ceny prądu. Minister ds. konsumpcji Alberto Garzon wyraził opinię, że odpowiedzialność za ten stan ponosi “wadliwie zaprojektowany” przez UE rynek energii.

Ceny energii wzrosły o blisko 30 proc. Ocenia się, że bezpośrednio dotknęło to aż 14 mln gospodarstw domowych.

Głównym regulatorem cen energii elektrycznej jest dziś rynek - przypomniał minister cytowany przez "Vozpopuli" we wtorek. "Sektor energetyczny został zliberalizowany, a ceny energii elektrycznej są zmienne, ustalane na podstawie podaży i popytu prognozowanego z wyprzedzeniem" - dodał. Jednocześnie Garzon zaapelował do Krajowej Komisji Rynku i Konkurencji (CNMC), organu nadzorującego przestrzeganie prawa i uczciwych reguł gry rynkowej, by zbadała, czy nie doszło do nieprawidłowości i nadużyć ze strony koncernów energetycznych.