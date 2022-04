Hiszpania pozyska więcej energii elektrycznej z fal morskich

Elektrownia wykorzystująca energię fal powstanie w Hiszpanii. Firma Eco Wave Power, która produkuje czystą energię elektryczną z fal oceanicznych i morskich, ogłosiła zawarcie umowy z Port Adriano na Majorce. Podobna elektrownia powstała już w Gibraltarze, a kolejna budowana jest w Portugalii.

Inwestycja także w Portugalii

System rozpoczyna produkcję energii elektrycznej już od wysokości fal około pół metra. Jeśli fale są zbyt wysokie, aby mógł sobie z nimi poradzić, pływaki automatycznie unoszą się ponad poziom wody. Pozostają w tej pozycji do momentu, aż zakończą się ekstremalne warunki, po czym wracają do trybu pracy.Cała elektrownia falowa jest sterowana i monitorowana przez inteligentny system automatyki.Czytaj: Przestarzała elektrownia przekształca się w europejskie centrum wodoru Eco Wave Power wybudował już elektrownię o mocy 5 MW w Gibraltarze, współfinansowaną przez Unijny Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz prywatne grupy inwestycyjne, a w trakcie budowy jest elektrownia w Portugalii.Inwestycje na rynku portugalskim realizowane są w ramach umowy koncesyjnej na 20 MW energii, zawartej między Eco Wave Power a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, jak również w ramach projektu budowy elektrowni o mocy 1MW realizowanego przez portugalską spółkę zależną EW Portugal-Wave Energy.Projekt ten jest zgodny z portugalskim krajowym planem na lata 2021-2030, znanym jako PNEC 2030, który wyznaczył Portugalii za cel zapewnienie 47 proc. OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 roku.Portugalia ma do wykorzystania ogromne zasoby energii z fal, które według szacunków portugalskiego rządu mogą dostarczać 3-4 GW mocy. Projekt ma być częścią programu, którego celem jest wdrożenie 70 MW mocy pozyskiwanej z fal morskich do 2030 roku.