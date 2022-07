Hiszpanie chcą na Bałtyk. Polska to priorytet

W zakresie rozwoju biznesu szukamy możliwości w różnych krajach, wśród których Polska jest obecnie jednym z naszych priorytetów. Wynika to z potencjału, jaki oferuje Morze Bałtyckie oraz legislacja, którą polski rząd przygotowuje dla tego sektora. Dla tego typu inwestycji kluczowe są bowiem jasne i stabilne ramy regulacyjne – mówi WNP.PL Andrzej Konarowski, dyrektor zarządzający Acciona Energia Poland. Hiszpański koncern wraz z SSE Renewable chce stać się częścią polskiego rynku offshore.

– Dzięki naszej wieloletniej obecności w Polsce, jesteśmy w stanie zagwarantować lokalne kompetencje technologiczne i produkcyjne oraz wysoką jakość realizacji projektów offshore przy dużym udziale local content – stwierdza Andrzej Konarowski.

Acciona Energía, we współpracy z SSE Renewables, chce inwestować w morską energetykę wiatrową w Polsce. Czy Acciona jest już na rynku morskich farm wiatrowych (MFW)?

- Acciona Energía nie posiada jeszcze żadnej instalacji offshore, ale szybko posuwamy się naprzód w tym zakresie. Rozwijamy projekty wiatrowe na morzu w Hiszpanii i od ponad 10 lat jesteśmy zaangażowani w rozwój najnowocześniejszych morskich technologii. .

Od strony technologicznej opracowujemy własne rozwiązania zarówno dla fundamentów pływających, jak i dolnych (grawitacyjnych). Ponadto jesteśmy również otwarci na możliwości oferowane przez firmy zewnętrzne. Na przykład niedawno przejęliśmy większość udziałów we francuskim start-upie Eolink, który opracował innowacyjny piramidalny podkład pływający dla farm wiatrowych.

Polski rynek jednym z priorytetowych

Dlaczego Acciona chce zaangażować się na polskim rynku MFW i dlaczego w partnerstwie z SSE Renewables?

- W zakresie rozwoju biznesu szukamy możliwości w różnych krajach, wśród których Polska jest obecnie jednym z naszych priorytetów. Wynika to z potencjału, jaki oferuje Morze Bałtyckie oraz legislacja, którą polski rząd przygotowuje dla tego sektora. Dla tego typu inwestycji kluczowe są bowiem jasne i stabilne ramy regulacyjne.

Dla rozwoju projektów offshore połączyliśmy siły z naszym doświadczonym partnerem SSE Renewables, aby wspólnie ubiegać się o lokalizację 60.E.4. Wierzymy, że oferujemy unikalne połączenie umiejętności, potrzebnych do realizacji inwestycji w tym obszarze.

SSE Renewables obecnie buduje więcej mocy zainstalowanej w morskiej farmach wiatrowych niż jakakolwiek inna firma na świecie. Posiada doświadczenie w opracowywaniu projektów w trudnych warunkach morskich oraz wykonywaniu ich zgodnie z harmonogramem i budżetem. Spółka ta może pochwalić się również dużym doświadczeniem w budowie złożonych inwestycji offshore, w szczególności na rozwiniętym rynku brytyjskim.

Z kolei Acciona Energía jest obecna na polskim rynku energii odnawialnej od ponad 15 lat. Firma posiada bogate doświadczenie we wszystkich technologiach odnawialnych, w tym w najbardziej innowacyjnych, takich jak pływające elektrownie słoneczne i zielony wodór. Dzięki naszej wieloletniej obecności w Polsce, jesteśmy w stanie zagwarantować lokalne kompetencje technologiczne i produkcyjne oraz wysoką jakość realizacji projektów offshore przy dużym udziale local content.

O ile lokalizacji offshore ubiega się, jeśli można tak powiedzieć, duet SSE Renewables/Acciona Energía i jakie znaczenie ma tempo podejmowania decyzji o lokalizacjach dla powodzenia aukcji offshorowych zakładanych na lata 2025 i 2027?

- SSE Renewables złożyło wniosek o przyznanie pozwolenia lokalizacyjnego (PSzW) na budowę morskiej farmy wiatrowej w obszarze 60.E.4, w polskiej części Bałtyku. W przypadku pozyskania lokalizacji SSE Renewables i Acciona Energía będą realizować projekt w partnerstwie.

Zdecydowaliśmy się ubiegać o lokalizację 60.E.4, ponieważ wierzymy, że nasza pozycja rynkowa pozwala nam wykorzystać pełen potencjał tego interesującego i wymagającego obszaru. Wybrana lokalizacja ma doskonałe warunki wietrzne, ale jest również znacznie oddalona od brzegu i cechuje się dużą głębokością, co stanowi pewne wyzwania. Wykorzystując połączone doświadczenie i możliwości SSE Renewables i Acciona Energía, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczną, terminową realizację projektów offshore w Polsce, zgodnie z planowanymi budżetami.

Uważamy, że szybkie powstanie sektora offshore powinno być dla Polski priorytetem, ponieważ może on w znacznym stopniu przyczynić się do niezależności energetycznej kraju. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej można znacznie przyspieszyć, wykorzystując doświadczenia innych graczy, którzy już budowali farmy na morzu i mogą szybko przenieść najlepsze praktyki oraz technologie do naszego kraju.

Ponadto, Polska potrzebuje firm, które posiadają lokalną wiedzę i lokalne zespoły, takie jak Acciona Energía; spółek potrafiących dostosować najlepsze zagraniczne standardy do polskich warunków i maksymalizować przy tym local content w łańcuchu dostaw.

Nie tylko morska energetyka wiatrowa

Jakie plany w Polsce ma Acciona Energia wobec innych rynków niż offshore?

- Acciona Energía od ponad 15 lat przyczynia się do dekarbonizacji w Polsce i jesteśmy zdecydowanie zainteresowani kontynuacją tego procesu. Chociaż obecnie koncentrujemy się głównie na sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, nie jest to jedyna dziedzina, w której zamierzamy się rozwijać. Zbudowaliśmy i obsługujemy trzy lądowe farmy wiatrowe w Polsce i jesteśmy w pełni otwarci na rozszerzenie naszej obecności w tej oraz w innych technologiach odnawialnych, jeśli pojawią się takie możliwości.

Obecna sytuacja geopolityczna zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz niezależności energetycznej i wydaje się, że ta pilna potrzeba w końcu przyspieszy rozwój odnawialnych źródeł energii oraz drogę do dekarbonizacji. W Acciona Energía cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć w usprawnianiu i optymalizacji transformacji energetycznej.

W Acciona Energía z powodzeniem zaczęliśmy rozwijać projekty wiatrowe na lądzie, kiedy prawie nikt nie wierzył w ich rentowność. Teraz widzimy ogromny potencjał w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i jesteśmy przekonani, że tak jak miało to miejsce w przypadku innych technologii, możemy na tym polu również odnieść sukces. Po naszym zeszłorocznym, letnim IPO, jesteśmy pewni, że możemy stawić czoła takiemu przedsięwzięciu. Ponadto, mamy pełne wsparcie ze strony naszej spółki matki Acciona oraz naszej siostrzanej spółki w Polsce – Mostostalu Warszawa.