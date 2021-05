Hiszpanie zainwestują ponad 100 mln zł w farmę wiatrową w pomorskim

Kosztem ponad 100 mln zł spółka należąca do hiszpańskiej grupy Iberolica zbuduje w Dębnicy Kaszubskiej (woj. pomorskie) farmę wiatrową o mocy 20,7 megawatów - poinformował we wtorek inwestor. Złożona z sześciu turbin farma będzie w stanie zasilić ok. 15 tys. gospodarstw domowych.

"Rozpoczynamy prace budowlane, które chcemy skończyć do grudnia 2021 roku. Wtedy nasza elektrownia zacznie dostarczać zielony, ekologiczny, bezemisyjny prąd do sieci" - poinformował, cytowany w komunikacie, Xavier Canals z zarządu spółki DK Farma Wiatrowa.

Farma wiatrowa Dębnica Kaszubska to kolejne przedsięwzięcie hiszpańskiego inwestora w Polsce. Przed kilkoma miesiącami spółka rozpoczęła prace budowlane w Białym Borze (Zachodniopomorskie), gdzie powstaje farma z 42 turbinami o łącznej mocy 145 megawatów. Jak informowano jesienią ub. roku, warta ok. 675 mln zł inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. Wytworzona tam energia zasili ponad 100 tys. odbiorców.

Prąd z nowej farmy w Dębnicy Kaszubskiej trafi do sieci na podstawie aukcji, wygranej przez inwestora w 2019 roku. Do systemu elektroenergetycznego energia z wiatru zostanie wprowadzona poprzez stację Dębnica Kaszubska, należącą do spółki Energa Operator.

Spółka DK Farma Wiatrowa szacuje, że roczne wpływy do budżetu Dębnicy Kaszubskiej - gminy, na terenie której powstanie farma - wyniosą ok. 700 tys. zł. Na mocy porozumienia z gminą inwestor zobowiązał się także do inwestycji towarzyszących budowie farmy.

"W momencie powstania farmy ich wartość wyniesie 250 tys. zł. Później - regularnie, co pięć lat - spółka będzie inwestowała w komfort życia mieszkańców kolejnych 120 tys. zł. Będzie także dokładać do funduszy sołeckich 25 tys. zł rocznie" - poinformował Xavier Canals. Inwestor porozumiał się też z Zarządem Dróg Powiatowych w Słupsku w sprawie remontu części okolicznych dróg powiatowych.