Hiszpanie zbadają potencjał przyszłej elektrowni morskiej PGE

Spółka PGE Baltica przystępuje do pomiarów siły wiatru, fal i prądów morskich na potrzeby morskiej elektrowni wiatrowej Baltica 1 o mocy ok. 1 GW. To jeden z trzech realizowanych obecnie przez grupę PGE projektów morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Badania przeprowadzi hiszpańska firma EOLOS Floating LiDAR Solutions. Została ona wybrana w grudniu 2021 roku w wyniku postępowania przetargowego. Kampania pomiarowa rozpocznie się w drugiej połowie maja i potrwa około dwóch lat.

- Dwuletni okres pomiarów da nam reprezentatywne dane na temat warunków meteorologicznych panujących na obszarze przeznaczonym pod budowę elektrowni na morzu - powiedział Dariusz Lociński, prezes PGE Baltica. - Wyniki pomiarów dostarczą bezcenną wiedzę dla kolejnych etapów rozwoju tego projektu, w szczególności niezbędną do rozmieszczenia turbin, tak by ich moc wykorzystywana była w sposób jak najbardziej efektywny.

Projekt Baltica 1 uzyskał już pozwolenie lokalizacyjne i warunki przyłączenia do sieci przesyłowej. Rozpoczęcie kampanii pomiarowej to kolejny krok w realizacji inwestycji.

Do pomiarów wykorzystana zostanie technologia LiDAR (Light Detection and Ranging) z urządzeniami pomiarowymi zamontowanymi na pływającej boi. Wykorzystuje ona światło promienia laserowego, które odbija się od zawiesin w powietrzu i wraca do urządzenia. Poprzez analizę odbitego sygnału urządzenie szacuje prędkość przesuwających się nad nim mas powietrza. Stosowany sprzęt pozwala na wykonanie badań wiatru na wysokości ponad 200 metrów nad poziomem morza, a dodatkowe czujniki zamontowane na boi - na zmierzenie ruchów fal i prądów morskich.

Wcześniej, w 2019 roku, EOLOS Floating zakończyła podobne badania realizowane na potrzeby innego projektu PGE – Baltica 3. Wówczas wykonawca badań dysponował tylko dwoma urządzeniami pomiarowymi. Obecnie ma ich już siedemnaście i prowadzi badania na potrzeby morskich farm wiatrowych w Europie, Azji i w obu Amerykach.

W latach 2026-2027 mają rozpocząć działalność morskie elektrownie Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW. Uruchomienie morskiej elektrowni Baltica 1 przewidziane jest po 2030 r. Powstanie ona ok. 80 km od polskiego brzegu Morza Bałtyckiego na Ławicy Środkowej, na północ od projektów Baltica 2 i Baltica 3.

Zgodnie z planami PGE do 2040 r. w technologii offshore na Morzu Bałtyckim ma osiągnąć przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej.

