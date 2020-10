Hitachi ABB dołącza do prac nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej

Koncern Hitachi ABB Power Grids dołączył do prac nad umową sektorową dla morskiej energetyki wiatrowej. "Firma wnosi bogatą wiedzę i doświadczenie" - ocenił pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Hitachi ABB Power Grids poinformowało w środę (21 października) o przystąpieniu - jako partner współpracujący - do realizacji postanowień listu intencyjnego o współpracy i wsparciu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

List na początku lipca podpisali przedstawiciele ministerstw klimatu, MON, gospodarki morskiej i aktywów państwowych oraz organizacji branżowych.

Wzorowana na rozwiązaniu brytyjskim inicjatywa łączy rząd, inwestorów, operatorów farm wiatrowych oraz podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw.

"Cieszymy się, że mamy wsparcie ze strony firmy Hitachi ABB Power Grids, która wnosi bogatą wiedzę i doświadczenie" - ocenił pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Jak zapowiedział, w najbliższym czasie, w ramach grup roboczych, ruszą prace nad opracowaniem porozumienia sektorowego.



"Pomoże ono nam rozwijać ten sektor tak, aby zwiększyć stabilizację wytwarzania energii i osiągnąć długotrwałe korzyści gospodarcze" - podkreślił wiceminister Zyska.

Jak podkreślił koncern, na mocy listu intencyjnego będzie uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach roboczych sygnatariuszy, współpracować przy opracowaniu raportu diagnozującego obecną sytuację oraz potencjał krajowego łańcucha dostaw w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, zapewniać wkład technologiczny, a także realizować działania na rzecz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Zadowolenie z zaangażowania w prace nad umową sektorową "tak poważnego gracza" jak Hitachi ABB Power Grids wyraziło Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej - jeden z sygnatariuszy listu intencyjnego.

"Firmy z grupy Tier1 (znajdują się w niej kluczowi dostawcy do sektora morskiej energetyki wiatrowej - PAP), do której zalicza się Hitachi ABB, z jednej strony będą głównymi partnerami kontraktowymi dla inwestorów, a z drugiej strony będą zatrudniały firmy z lokalnego łańcucha dostaw do poszczególnych zleceń" - powiedziała wiceprezes PSEW Kamila Tarnacka.

Jak wskazała, tym samy firmy te pośrednio będą realizowały zobowiązania w zakresie udziału lokalnego łańcucha w łącznych dostawach dla morskiej energetyki wiatrowej. "Stąd też ich rola zarówno w kształtowaniu, jak i w wykonywaniu umowy sektorowej będzie niezwykle istotna" - oceniła Tarnacka.

Prezes Hitachi ABB Power Grids w Polsce Paweł Łojszczyk podkreślił, że w polskich centrach produkcyjnych i inżynieryjnych firmy rozwijane są nowoczesne rozwiązania dla lądowych i morskich farm wiatrowych, w tym systemy sterowania oraz transformatory.

"Nasze centrum badawczo-rozwojowe wspiera inne fabryki Hitachi ABB Power Grids na świecie dostarczające najnowocześniejszą technologię dla tego segmentu. Jestem przekonany, że nasze lokalne kompetencje i innowacyjne rozwiązania odegrają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości zrównoważonej energetyki w Polsce" - zaznaczył Łojszczyk.

Morska energetyka wiatrowa w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu jest wskazywana jako jedna z kluczowych technologii dla osiągnięcia unijnego celu OZE na 2030 r., stanowi też jeden z projektów strategicznych w ramach Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Hitachi ABB Power Grids powstało jako joint-venture Hitachi i ABB w lipcu 2020 r. Docelowo Japończycy docelową spółkę ABB Power Grids, wydzieloną z pozostałej części działalności ABB. Na razie za 80,1 proc. udziałów japoński koncern zapłacił 6,85 mld dol.