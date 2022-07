Hitachi Energy przyłączy największą na świecie morską farmę wiatrowa

Specjalizująca się w technologii sieci energetycznych spółka Hitachi Energy zdobyła zamówienie od duńskiej firmy energetycznej Orsted, na dostarczenie dwóch wysokonapięciowych systemów prądu stałego do przesyłania zielonej energii elektrycznej z największej na świecie morskiej farmy wiatrowej Hornsea 3, zlokalizowanej ponad 120 km od wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii.

Farma wiatrowa będzie mogła wygenerować do 2,85 gigawatów odnawialnej energii elektrycznej, co wystarczy do zasilenia ponad trzech milionów brytyjskich domów. Z ponad 200 turbinami wiatrowymi zainstalowanymi na obszarze prawie 700 kilometrów kwadratowych, będzie to największa morska farma wiatrowa na świecie.

Projekt ten jest znaczącym krokiem w kierunku realizacji ambicji brytyjskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego, która zakłada pozyskanie do 50 gigawatów mocy z morskiej energii wiatrowej do 2030 r.

Hitachi Energy wspierało Orsted w przyłączeniu do sieci innych farm: Hornsea 1 i Hornsea 2, ale Hornsea 3 będzie pierwszą fazą wykorzystującą HVDC.

Cały system HVDC, w tym platforma morska, dostarczany jest we współpracy z firmą Aibel. Hitachi Energy dostarczy dwa systemy przekształtnikowe HVDC Light, natomiast Aibel – dwie morskie platformy przekształtnikowe HVDC.

W miarę jak rynek morskich sieci HVDC rośnie i staje się coraz bardziej złożony, Hitachi Energy będzie dalej rozwijać rozwiązania wraz ze swoimi klientami oraz partnerami, aby umożliwić bardziej elastyczną morską sieć przyszłości.

- Morska energia wiatrowa jest krytycznym elementem transformacji w kierunku czystej energii, a nasza technologia HVDC jest kluczowa dla efektywnej transmisji do sieci energetycznej na lądzie - mówi Niklas Persson, dyrektor zarządzający biznesu Stacji i Systemów Elektroenergetycznych w Hitachi Energy.

Hitachi Energy dostarczy cztery stacje przekształtnikowe HVDC, które przekształcają energię prądu przemiennego na prąd stały do przesyłu w kablach podmorskich, a następnie ponownie przekształcają ją na prąd przemienny w celu włączenia do sieci lądowej. Dwie ze stacji przekształtnikowych zostaną zainstalowane na platformach morskich, a dwie na przyłączach do sieci lądowej.