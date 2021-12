Holenderskie kościoły wesprzą najuboższych w obliczu wysokich cen energii

Rząd Holandii zapowiedział, że w 2022 r. zrekompensuje każdemu gospodarstwu domowemu 400 euro z związku z wysokimi cenami energii. Tymczasem grupa Kościołów, w tym Kościół katolicki, utworzyła fundusz, za pośrednictwem którego osoby niepotrzebujące rządowego wsparcia mogą je przekazać na rzecz najuboższych.

- To była spontaniczna akcja - powiedział portalowi NOS pastor Kest Jelsma z Ommen we wschodniej części kraju.



Jego zdaniem wielu mieszkańców Niderlandów nie potrzebuje dodatkowych pieniędzy od rządu, bo stać ich na płacenie wysokich rachunków za energię.



Istnieje jednak grupa, która może mieć z tym problemy, i właśnie dlatego pojawił się pomysł utworzenia funduszu - wyjaśnia pastor Jelsma. Do inicjatywy duchownego przyłączył się m.in. Kościół katolicki, a także supermarkety.



Od przyszłego roku, poza obniżeniem podatku energetycznego, co przyniesie oszczędności rzędu 400 euro na gospodarstwo domowe, rząd zamierza przeznaczyć 200 mln euro na wsparcie najuboższych Holendrów w płaceniu rachunków za gaz i prąd.



Pieniądze zostaną przekazane samorządom, które rozdysponują je za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej.