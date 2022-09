Horrendalnie drogi prąd. Przemysł chce ułatwień dla produkcji na własną rękę

Oferowane w Polsce firmom ceny sprzedaży prądu przekroczyły już 2000 zł/MWh. Krajowe organizacje przedsiębiorców apelują do władz m.in. o ułatwienia regulacyjne dla autoprodukcji energii. Za kilka dni ważne spotkanie unijnych ministrów energii. Na stole ceny prądu.

Łukasz Czekała, prezes OE IT, wskazuje, że - zgodnie z nowymi cennikami - najniższa oferowana cena sprzedaży w najpopularniejszej taryfie dla małego i średniego biznesu (C11) wynosi 2099,6 zł/MWh i jest oferowana przez PGE.

Rada Przedsiębiorczości apeluje m.in. o liberalizację zasady 10H, hamującej rozwój lądowej energetyki wiatrowej i podkreśla, że przedsiębiorcy oczekują ułatwień regulacyjnych dla autoprodukcji energii.

Anna Łukszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska, wskazała, że m.in. dlatego, iż sytuacja na rynku energii jest trudna w całej Europie, na 9 września 2022 r. został zwołany pilny unijny szczyt ministrów energii.

Spraw dostępności paliw dla energetyki i cen energii elektrycznej zaprząta stale uwagę biznesu, co znajduje wyraz w apelach organizacji reprezentujących przedsiębiorców do władz - m.in. o ułatwienia regulacyjne dla autoprodukcji energii przez przedsiębiorców.

To apele całkowicie zrozumiałe, jeśli zważyć, że oferty sprzedaży energii elektrycznej dla biznesu przekroczyły już 2000 zł/MWh.

- Sprzedawcy energii elektrycznej w tym roku zmieniają cenniki częściej niż w poprzednich latach; jak na razie ceny hurtowe energii elektrycznej, głównej składowej cen detalicznych ciągle rosną. Najwięksi sprzedawcy energii, czyli grupy PGE, Enea, Tauron i Energa w sierpniu zmienili cenniki kolejny raz w tym roku - mówi Łukasz Czekała, prezes zarządu firmy OE IT, właściciela porównywarki cen prądu i gazu.

- Zgodnie z nowymi cennikami oferowana przez PGE, Eneę, Taurona i Energę cena sprzedaży w najpopularniejszej taryfie dla małego i średniego biznesu, czyli w C11, najniższa wśród tych grup jest w PGE i wynosi 2099,6 zł/MWh, a najwyższa w Enei, gdzie sięga 2314 zł/MWh. To wzrost z poziomu około 1450 zł/MWh, czyli w stosunku cenników obowiązujących jeszcze na początku sierpnia 2022 - dodaje Łukasz Czekała.

Dodaje, że na rynku są też oferty niezależnych sprzedawców energii elektrycznej, niezwiązanych z grupami kontrolowanymi przez państwo. Wskazuje, że niektóre są obecnie niższe niż, oferty państwowych graczy i dla grupy C11 wynoszą około 1900 zł/MWh. Ale zaznacza, że są też znacznie wyższe, sięgające w przypadku C11 nawet 2900 zł/MWh.

Rok temu MŚP mogły kupić prąd już po około 440 zł/MWh. Teraz to brzmi jak baśń

Cennikowe detaliczne ceny sprzedaży energii elektrycznej rosną również dla dużych odbiorców przemysłowych - dla grup taryfowych A i B.

- Aktualnie Enea oferuje prąd odbiorcom z grupy B21 po 2333 zł/MWh - i to jest najdroższa oferta wśród grup PGE, Enea, Tauron i Energa, a PGE proponuje odbiorcom z grupy B prąd po 2065,6 zł/MWh, najtaniej spośród czterech wymienionych grup. Według poprzednich cenników cena sprzedaży prądu dla odbiorców z grupy taryfowej B21 wynosiła około 1450 zł/MWh – mówi Łukasz Czekała.

Jak szybko rosną ceny energii dla bzinesu? Łukasz Czekała wylicza, że jeszcze w grudniu 2021 PGE oferowała klientom z grupy C11 energię po 898 zł/MWh - i to była najniższa państwowa oferta, a najdrożej sprzedająca wtedy energię dla C11 Enea oferowała energię po 944 zł/MWh.

- Aby lepiej zrozumieć, co się wydarzyło z cenami prądu dla małego i średniego biznesu, należy wskazać, że jeszcze w sierpniu 2021 roku, czyli mniej więcej rok temu, odbiorcy z grupy C11 mogli kupić prąd po około 440 zł/MWh - mówi Łukasz Czekała.

Informuje, że nadal jest możliwość zakupu energii elektrycznej z gwarantowaną ceną i podaje, że najniższe ceny oferowane przez alternatywnych sprzedawców, czyli spoza grup energetycznych, w umowach na 24 miesiące to 2000-2200 zł/MWh.

- Przy czym należy przypomnieć, że warunki umów sprzedaży energii mogą dawać sprzedawcy prawo zmiany cen w trakcie umowy terminowej czy prawo wypowiedzenia takiej umowy - zaznacza Łukasz Czekała.

Wskazuje, że - mimo że sytuacja odbiorców energii jest trudna - to nie jest obserwowany wzrost zainteresowania tworzeniem grup zakupowych. I komentuje, że być może to kwestia tego, że oferty indywidualne można wynegocjować na zbliżonym poziomie.

- Pozytywne dla całego rynku jest to, że według naszej wiedzy, przynajmniej na razie, mimo wzrostu cen, nie ma problemów z płatnościami za energię. Obserwujemy, że sprzedawcy energii coraz skrupulatniej weryfikują kondycję firm, ich możliwości finansowe. Oczywiście chodzi o minimalizację ryzyka niewypłacalności klientów- mówi Łukasz Czekała.

Rada Przedsiębiorczości stanowczo za odblokowaniem inwestycji w OZE

Rada Przedsiębiorczości, której członkami są ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich i Związek Rzemiosła Polskiego, zaapelowała do władz o kilka działań.

"Zbliżający się okres jesienno-zimowy może być bardzo trudny dla przedsiębiorców z racji obaw o stabilność dostaw energii elektrycznej oraz surowców energetycznych takich jak gaz ziemny i węgiel kamienny. Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę mamy do czynienia ze znaczącymi wzrostami cen nośników energii, a potencjalnie także trudności z zapewnieniem ich nieprzerwanej dostępności"- wskazała Rada.

Oceniła, że „znajdujemy się w stanie swoistego energetycznego stanu wyjątkowego, a to z kolei wymaga od wszystkich – władz państwowych, przedsiębiorców, obywateli – podjęcia odpowiednich działań. Ich podstawą musi być uczciwy, pogłębiony i prowadzony w trybie ciągłym dialog rządu z partnerami społecznymi, przy wykorzystaniu takich instytucji jak Rada Dialogu Społecznego”.

Dalej czytamy w stanowisku Rady: „Przedsiębiorcy oczekują, że podjęte zostaną zarówno działania o charakterze bieżącym i krótkoterminowym – analiza i przygotowanie na wariantowe sytuacje związane z potencjalnymi ograniczeniami w dostępności energii elektrycznej oraz poszczególnych nośników energii, rewizja i dostosowanie regulacji oraz instrumentów prawnych, w tym wydłużenie czasu na wdrożenie polecenia o ograniczenia poboru mocy bądź gazu ziemnego do minimum 48 godzin, jak też działania obliczone na osiągnięcie określonych celów w średnim i długim terminie".

Wśród tych celów Rada wymienia odblokowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności liberalizację zasady 10H dla lądowych farm wiatrowych oraz "przywrócenie korzystnych zasad inwestycji w fotowoltaikę, poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury sieciowej przez współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez instalacje odnawialnych źródeł energii (tzw. cable pooling), a także umożliwienie realizacji inwestycji w oparciu o tzw. linie bezpośrednie".

Rada też 0 i biznes - oczekuje też "ułatwień regulacyjnych dla autoprodukcji energii przez przedsiębiorców". Ocenia też, że "ponad wszelką wątpliwość jasne jest to, że nie możemy zmarnować więcej czasu w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania instalacji opartych o paliwa inne od kopalnych".

"Słyszymy, że w Ministerstwie Rozwoju trwają jakieś prace nad rozwiązaniami, ale wciąż ich nie widać"

Posłanka Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która rozpatrywała projekt ustawy dotyczący m.in. mechanizmów osłonowych dla odbiorców korzystających z ciepła systemowego (rząd nie zgodził się, żeby do tej listy dopisać małe i średnie firmy), wskazywała na sytuację MŚP.

- Jeśli dzisiaj słyszymy, że małym i średnim przedsiębiorstwom rosną koszty za energię, a stanowi to ważny koszt w ich rachunku ekonomicznym, o 300-400 proc., to miejcie świadomość, że to oznacza, przeliczając na kwoty, iż jeśli taka pizzeria osiedlowa miała koszty 10 tys. zł za energię elektryczną, to teraz teraz będzie to 40 tys. zł - mówiła Paulina Hennig-Kloska.

I dodała, że w gruncie rzeczy trzeba przygotować działania osłonowe również dla gospodarki, która się dzisiaj po prostu "wykrwawia".

- Słyszymy, że w Ministerstwie Rozwoju trwają jakieś prace nad rozwiązaniami, ale wciąż ich nie widać. Kiedy wobec tego rząd przedłoży rozwiązania, które będą wprowadzały działania osłonowe dla MSP, dostających dzisiaj bardzo często ogromne podwyżki cen energii? - pytała Paulina Hennig-Kloska.

Za klika dnia ważne unijne spotkanie ministrów energii. Na stole - ceny prądu

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska, odpowiadając posłance Hennig-Klosce, stwierdziła, że prace mające poprawić sytuację firm trwają, „ale raczej nie nad działaniami osłonowymi dla firm".

Wskazała też, że m.in. dlatego, iż sytuacja na rynku energii jest trudna w całej Europie, to na 9 września 2022 został zwołany pilny unijny szczyt ministrów energii, „żeby to kompleksowo przeanalizować w całej Unii i działania zaradcze być może jakieś wspólne też zaprezentować”.

- My będziemy prezentować nasze pomysły, projekty rozwiązań są na ukończeniu (…). Niezwłocznie po tym, jak zakończymy doprecyzowanie prac nad obniżeniem cen energii na rynkach hurtowych, nad wpłynięciem na obniżenie cen energii na rynkach hurtowych, pokażemy to państwu - zadeklarowała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. - Mamy świadomość, że pewnie kluczowy będzie merit-order i również ceny uprawnień do emisji CO2. Mówimy głośno o tym, żeby ten mechanizm zamrozić, głęboko zreformować i pewnie będziemy kolejny raz to powtarzać 9 września, ale to nie jest jedyne działanie, jakie analizujemy i jakie chcemy implementować - tak, by ceny na rynkach hurtowych energii spadły.

Przypomnijmy: merit-order to mechanizm wyznaczania cen hurtowych prądu według kosztów najdroższej niezbędnej w danej chwili elektrowni, wliczając w to eksportowaną i importowaną energię. Zasada tzw. ceny krańcowej w warunkach polskich oznacza, że niemal zawsze cena energii jest kształtowana przez elektrownie węglowe lub gazowe.

W Polsce, według danych PSE, w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 r. produkcja energii elektrycznej, licząc rok do roku, wzrosła o 5,55 proc., a jej zużycie - o około 0,53 proc.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Zbankrutują przez drogi prąd. I dokładnie wiedzą, kiedy - zobacz naszą najnowszą "Moc Opinii"