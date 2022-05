Huawei pokazał inteligentne technologie fotowoltaiczne i magazyny energii

Podczas targów Inter Solar w Monachium firma Huawei zaprezentowała nowe inteligentne rozwiązania dla elektrowni fotowoltaicznych, systemów magazynowania energii, a także do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, budynków mieszkalnych i inteligentnych mikrosieci. Ułatwiają one budowanie niskoemisyjnego ekosystemu z czystą energią.

Jak wskazuje prezes Smart PV & ESS Business w Huawei Digital Power Chen Guoguang, dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie badań i rozwoju, spółka nieustannie dostarcza przełomowe rozwiązania w kluczowych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja, cloud computing czy energoelektronika.

- Cieszymy się, że możemy wprowadzić te przełomowe rozwiązania, będące wynikiem naszych wysiłków innowacyjnych, pomagając przyspieszyć rozwój PV i magazynowania energii - podkreśla Chen Guoguang.

Inteligentne rozwiązania dla fotowoltaiki

W swoich technologiach elektroenergetycznych Huawei rozwija rozwiązania dla trzech podstawowych grup odbiorców: inwestorów indywdualnych, biznesowych oraz wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Oferowane rozwiązania zapewniają możliwie najniższe koszty energii elektrycznej oraz poprawę bezpieczeństwa dla użytkownika.

- Stabilność pracy systemu elektroenergetycznego stanowi podstawę do rozwoju naszych nowych produktów – mówi w rozmowie z WNP.PL Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska w trakcie targów Intersolar Europe 2022 w Monachium. - Opracowany przez Huawei inteligentny algorytm przyłączania do sieci umożliwia dostosowanie danego systemu PV do różnych wariantów sieci elektroenergetycznej, umożliwiając optymalną współpracę z sieciami niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Zastosowane technologie zapewniają gwarancję stabilnej pracy systemu i znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa - dodaje.

Magazynowanie energii

Huawei zaprezentował nowy system zarządzania magazynami energii. Dzięki czterem warstwom ochrony obejmującym wykrywanie awarii na poziomie ogniw, bezpieczne wyłączanie na poziomie całej instalacji, zabezpieczenia nadprądowe i izolację awarii oraz inteligentne tłumienie pożarów.

Dodatkowo Huawei zaprezentował nowy inteligentny system zarządzania pracą instalacji fotowoltaicznych. Według producenta rozwiązuje on problemy związane z ograniczoną pojemnością baterii. Integrując technologie sztucznej inteligencji pokonuje ograniczenia wynikające z standardowego zarządzania pracą baterii otwierając nowe możliwości inteligentnego zarządzania pracą instalacji fotowoltaicznej z magazynem, zwiększając poziom autokonsupcji i ograniczając ryzyko wyłączeń instalacji ze względu na ograniczenia sieci przesyłowej.

Nowe rozwiązanie zwiększa współczynnik autokonsumpcji z instalacji fotowoltaicznej do nawet 90 proc., zapewniając konsumentom stabilny dostęp do czystej energii z niższymi kosztami energii elektrycznej, zwiększonym bezpieczeństwem i inteligentnym zarządzaniem.

- Bez wątpienia magazyny energii to przyszłość energetyki, zwłaszcza, że ceny magazynów sukcesywnie spadają. W przyszłości polski miks energetyczny będzie związany z energetyką odnawialną, opartą przede wszystkim na źródłach wiatrowych i słonecznych. Elementem, który zapewni stabilność pracy tego systemu, będą magazyny energii - podkreśla Ryszard Hordyński.

Stacje transformatorowe

Huawei stara się popularyzować swoje stacje transformatorowe w Polsce.

W Europie dostarczyliśmy już 3 GW stacji trafo, a na świecie około 20 GW – zwraca uwagę Ryszard Hordyński. - W najbliższym czasie wprowadzimy na rynek większą stację transformatorową. Będzie to rozwiązanie dedykowane jeszcze większym farmom PV, co sprawi, że Polska będzie wytwarzała więcej zielonej energii - dodaje.

Ryszard Hordyński zwraca uwagę, że Huawei jest drugi na świecie jeżeli chodzi o inwestycje w R&D. - Jesteśmy zaraz za firmą Alphabet, wyprzedzamy Apple czy Microsoft. Na R&D przeznaczmy kilkanaście bilionów dolarów rocznie. Globalnie 54 proc. pracowników naszej spółki to naukowcy, którzy rozwijają technologię - wyjaśnia.