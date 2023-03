Hydroelektrownie są kluczowe dla bezpieczeństwa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Dnieprzańska Elektrownia Wodna jest kluczową częścią systemu, który zapewnia bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi, który przebywa na Ukrainie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rafael Grossi zaapelował o utworzenie wokół siłowni strefy ochronnej. Podkreślił, że sytuacja wokół elektrowni jest wciąż niestabilna i konieczne są natychmiastowe działania, by zapobiec możliwej awarii o skutkach odczuwalnych na Ukrainie i za granicą.

Obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, ale spuszczanie przez Rosjan wody z tamy w Nowej Kachowce może sprawić, że późnym latem zabraknie wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów - powiedział prezes ukraińskiego koncernu Ukrhidroenerho Ihor Syrota.

Chociaż reaktory nie pracują, nadal potrzebna jest woda, by je chłodzić i zapobiec stopieniu się rdzeni - wyjaśnił Syrota. Mam nadzieję, że nie dopuścimy do tej sytuacji i wcześniej wyzwolimy te tereny - podkreślił.

Wojska rosyjskie ostrzeliwały teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej stwarzając zagrożenie radiacyjne

"Spotkałem się z prezydentem Zełenskim w Zaporożu i rozmawiałem z nim o ochronie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i jej personelu. Ponownie zapewniłem o pełnym wsparciu MAEA dla ukraińskiej energetyki jądrowej" - napisał Grossie.

Ukraiński prezydent informował wcześniej, że składa wizytę w położonym na południu kraju obwodzie zaporoskim, podczas której spotkał się z żołnierzami na froncie i przedstawicielami lokalnych władz.

Według zapowiedzi MAEA, Grossi ma się następnie udać na teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, która od 4 marca 2022 roku jest okupowana przez wojska rosyjskie. Ostatni czynny reaktor tej największej elektrowni atomowej w Europie został wyłączony we wrześniu ubiegłego roku. Na terenie obiektu stacjonują rosyjscy żołnierze, są tam też obecni eksperci MAEA.

W ostatnich miesiącach wojska agresora wielokrotnie ostrzeliwały teren elektrowni, stwarzając w ten sposób - w ocenie władz w Kijowie - zagrożenie radiacyjne o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Grossi apelował o utworzenie wokół siłowni strefy ochronnej, a przed obecną wizytą na Ukrainie podkreślił, że sytuacja wokół elektrowni jest wciąż niestabilna i konieczne są natychmiastowe działania, by zapobiec możliwej awarii o skutkach odczuwalnych na Ukrainie i za granicą.

Latem może zabraknąć wody do chłodzenia reaktorów Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, ale spuszczanie przez Rosjan wody z tamy w Nowej Kachowce, kolejnym, po Dnieprzańskiej Elektrowni Wodnej stopniu kaskady elektrowni wodnych na Dnieprze, może sprawić, że późnym latem zabraknie wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów - powiedział prezes ukraińskiego koncernu Ukrhidroenerho Ihor Syrota w rozmowie z agencją Reutera.

Chociaż reaktory nie pracują, nadal potrzebna jest woda, by je chłodzić i zapobiec stopieniu się rdzeni - wyjaśnił Syrota. Mam nadzieję, że nie dopuścimy do tej sytuacji i wcześniej wyzwolimy te tereny - podkreślił.

Poziom wody w Zbiorniku Kachowskim wynosi zazwyczaj 16 metrów, Rosjanie doprowadzili do spadku do 13,5 metra, obecnie przez kontrolowaną przez nich tamę w Nowej Kachowce nadal przepływa woda, ale dzięki roztopom udało się podnieść poziom do 14,3 metra - tłumaczył szef Ukrhidroenerho. Dodał, że dla Zaporoskiej Elektrowni Atomowej spadek do poziomu 12,8 metra byłby stanem awaryjnym, a do 12 metrów - krytycznym zagrożeniem.