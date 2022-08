Iberdrola znów inwestuje w Polsce. Chodzi o projekty wiatrowe i słoneczne

Hiszpańska Iberdrola zawarła wstępne porozumienie w sprawie zakupu projektów słonecznych i wiatrowych w Polsce ze spółką Augusta Energy.

Iberdrola to hiszpańskie przedsiębiorstwo produkujące energię elektryczną, z siedzibą w Bilbao w kraju Basków. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 27 169 pracowników w 12 krajach, na czterech kontynentach i obsługuje 31,67 mln klientów

Firma potwierdziła, że transakcja w Polsce będzie dotyczyć dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 50 MW i 6 elektrowni słonecznych o mocy 48MW. Augusta Energy to joint venture pomiędzy spółką zależną Greenvolt, V-ridium Power Group i zarządzającym aktywami KGAL.



Wszystkie instalacje, które są przedmiotem porozumienia jeszcze powstają i są częścią 15-letniej długoterminowej umowy na dostawy energii elektrycznej (PPA -Power Purchase Agreement) T-Mobile Polska. Mają one zostać oddane do użytku w 2023 roku.



W czerwcu tego roku Iberdrola zaczęła konstrukcję farmy wiatrowej Kortynica II, o mocy zainstalowanej 50,5MW, która również ma zacząć produkować energię w 2023 roku.

Hiszpańska firma obsługuje na razie dwa inne parki wiatrowe: Zopowy (30MW) i Korytnica I (82,5 MW). Iberdrola chce rozszerzać swoje portfolio instalacji OZE w Polsce. Nowy zakup pozwoli jej osiągnąć łącznie 261 MW mocy zainstalowanej w energii odnawialnej w naszym kraju.



Iberdrola rozwija w Polsce także projekty offshore’owe i bierze udział w rządowych konkursach na budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Hiszpański koncern opiera się na modelu Bałtyckiego Huba Morskiego w swoim biznesie OZE, którego celem jest wspieranie jak największej ilości projektów lokalnych, jak to możliwe na osi Niemcy-Polska-Szwecja.