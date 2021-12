Ich szyby wytwarzają prąd. W Polsce ruszyła nowa fabryka

ML System uruchomił w czwartek (16 grudnia) pierwszą na świecie linię produkcyjną szyb z powłoką kwantową Quantum Glass. Ich wydajność to 35W z metra kwadratowego. Cena za szybę wynosi 300-400 euro za metr kwadratowy, co ma się przekładać na pięć lat czasu zwrotu z inwestycji. Przy okazji inwestycji prezes spółki Dawid Cycoń zapowiedział powstanie fabryki krzemu w Polsce.

W pelni zautomatyzowane

Kropki kwantowe

Dawid Cycoń wskazał, że kolejnym krokiem w rozwoju spółki będzie ogniwo tandemowe. Przy okazji zdradził, że wcześniej czy później w Polsce powstanie fabryka krzemu.- Jako producent obserwujemy zmiany w dostawach krzemu. Wśród dużych, azjatyckich dostawców krzemu widzimy tendencję do tego, by docelowo ograniczać produkcję w Europie. Tak tworzyć metalizację krzemu, rozmiary ogniw, by Europa nie nadążała. W perspektywie 2-3 lat czeka nas produkcja krzemu w Europie, jeżeli chcemy być niezależni. Nasz projekt ogniwa tandemowego będzie dobrym wyjściem do tego, by zrobić fabrykę krzemu w Polsce - mówi Dawid Cycoń.Do obsługi całej linii produkującej Q Glass wystarczą na jedną zmianę trzy osoby. Obecnie spółka zatrudnia ok. 300 osób, docelowo planuje zatrudnić dodatkowe 300 osób.Dawid Cycoń wskazuje, że spółka konsekwentnie urzeczywistnia założenia strategii „nowej ery kwantowej” na lata 2020-2024. Pierwszym kamieniem milowym na drodze jej realizacji jest uruchomienie pionierskiej w skali świata linii produkcyjnej QGlass.- Uruchomienie produkcji w pełni transparentnych szyb z powłoką kwantową idealnie wpisuje się w oczekiwania i potrzeby rynku. Równolegle odpowiada na politykę europejską, koncentrującą się na popularyzacji rozwiązań ekologicznych w budownictwie. Od blisko dwóch lat obowiązuje dyrektywa unijna (NZEB - Nearly Zero Energy Buildings), której celem jest znaczne obniżenie zużycia energii w budynkach, przy jednoczesnym wykorzystaniu energii odnawialnej - mówi Dawid Cycoń.- Dostrzegamy pozytywne zmiany w podejściu inwestorów, zwłaszcza w Skandynawii i na innych rynkach wysoko rozwiniętych, gdzie wybór innowacyjnych rozwiązań BIPV staje się standardem - dodaje.Hanna Godula, zastępca dyrektora Departamentu Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśla, że ML System jest świetnym przykładem rozwoju przed innowacje, doskonale korzysta ze środków unijnych. - Czekamy na nowe pomysły, wiem, że są pomysły na nowe technologie i nowe produkty – mówi Hanna Godula.Skuteczność szyb polskiej spółki została potwierdzona w pilotażowych przedsięwzięciach m.in. na fasadzie fabryki QGlass ML System, w budynku biurowym firmy Aluron w Zawierciu, jednym ze sklepów sieci Żabka czy w centrum turystycznym w norweskim Dalsnibba. Według danych ML System, czas zwrotu z inwestycji w szybę z powłoką kwantową wynosi do pięciu lat.Szyby ML System wyglądają przy tym identycznie jak tradycyjne szyby wykorzystywane dzisiaj w branży budowlanej. Uzyskano to dzięki zachowaniu przezierności oraz wysokiego współczynnika izolacyjności. Sekret tkwi w powłoce składającej się z kropek kwantowych; to małe, innowacyjne półprzewodniki wielkości od kilku do kilkunastu nanometrów (dla porównania grubość ludzkiego włosa to ok. 8 tys. nanometrów). Zamieniają one promieniowanie UV i podczerwone na energię elektryczną.To właśnie kropki kwantowe zmieniają promieniowanie UV i podczerwone na energię elektryczną.Co ważne, na sprawność szyb Q Glass nie ma wpływu kąt padania światła. Prąd potrafią wytworzyć nawet ze sztucznego oświetlenia.