Idzie zima i drogi sezon grzewczy. Oto sposoby na zredukowanie rachunków

Nieuchronnie zbliża się sezon grzewczy, który w tym roku będzie wyjątkowy - ze względu na kryzys energetyczny. Polacy łapią się za portfele w obawie przed rosnącymi kosztami energii. Istnieje jednak wiele prostych działań, by zredukować rachunki za ciepło.

W swoim raporcie "Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie" Forum Energii zauważa, że jest już nieco zbyt późno, by przed zimą dokonać gruntownej termomodernizacji budynków mieszkalnych, które zwiększyłyby ich efektywność energetyczną - ale to nie znaczy, że nie da się nic zrobić...



"Zwykły Kowalski" może podjąć wiele bezkosztowych lub dość tanich przedsięwzięć, by oszczędzać energię, a co za tym: idzie zmniejszyć rachunki za ciepło. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele energii marnujemy przez niewłaściwe przyzwyczajenia, co odbija się potem negatywnie na naszych wydatkach.

- Wychodzimy z założenia, że nawet niewielkie inwestycje lub zmiana przyzwyczajenia związana z ogrzewaniem pomogą zmniejszyć rachunek lub poprawić sytuację grzewczą. Nie można zostawić ludzi samych sobie – a dopłaty dla wszystkich nie są dobrym rozwiązaniem. Liczy się każde zaoszczędzone 100 zł i każdy niezużyty kilodżul energii. Takie działania nie tylko chronią kieszenie, ale też środowisko. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Raport jest nietypowy, bo kierujemy go bezpośrednio do gospodarstw domowych, podpowiadając rozwiązania. Mamy nadzieję, że dzięki temu zima będzie dla nas wszystkich łatwiejsza - mówi dr Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii.

Forum Energii pokazuje, że nawet skromny program modernizacyjny pozwoli ograniczyć zużycie energii o ok. 36-60 procent w typowych dla Polski domach. Gdyby objął on ok. jedną czwartą domów w kraju, można byłoby zredukować krajowe zapotrzebowanie na energię końcową w cieple o blisko 10 procent!

Regulujmy temperaturę w pomieszczeniach. Nie zawsze musimy mieć gorąco

Jednym z najprostszych sposobów na oszczędzanie ciepła jest odpowiednia regulacja temperatury w pomieszczeniach i ich nieprzegrzewanie. Tu z pomocą przyjdzie nam założenie termostatu, co nie jest wielkim kosztem, bo cena jednego zestawu to około 50 złotych. Dzięki urządzeniu będzie można regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu automatycznie. W łazience nie powinna ona przekraczać 25 stopni, w pokoju dziennym - 21, a w sypialni najlepiej, jak wynosi od 17 do 19 stopni.



Problem jednak w tym, że Polacy znacznie przegrzewają mieszkania. Według badania przeprowadzonego dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w 2022 roku, ponad połowa z nas tak właśnie robi, utrzymując średnią temperaturę na poziomie 22 stopni (i więcej).



Tymczasem redukcja wysokości temperatury w pomieszczeniu o 1 stopień da nawet od 5 do 8 procent oszczędności energii, nie wspominając już, że zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu osłabia układ odpornościowy (przez co częściej się choruje), powoduje także problemy ze snem i koncentracją.

Inne działania, które możemy podjąć, a które są bezkosztowe, to redukcja temperatury w pomieszczeniach, w których nie przebywamy, zakręcanie grzejników na czas wietrzenia (szybko intensywnie wietrzmy, a dopiero później ponownie odkręcajmy ogrzewanie).

Aby unikać utraty ciepła w sezonie grzewczym, należy też pamiętać, by odsłaniać okna w słoneczne dni, a zasłaniać je w dni pochmurne i nocą. Unikajmy też zasłaniania grzejników. Odległość pomiędzy wyposażeniem mieszkania i grzejnikami powinna wynosić co najmniej 10-20 cm. Starajmy się również starannie uszczelnić okna - tak, by ciepło nam nie uciekało; można do tego użyć silikonu czy innych niedrogich izolatorów.

Przegląd instalacji grzewczej. Im sprawniejsza, tym więcej zaoszczędzimy

Przed każdym sezonem grzewczym należałoby dokonać przeglądu instalacji przy pomocy fachowców i dokonać niezbędnych napraw, jeśli będą konieczne. Nie da się tego zrobić bez wydatków, ale będą się one zapewne wahać w okolicach 500 złotych.

Weźmy pod uwagę, że niesprawna instalacja może skutkować większymi stratami energii, a co za tym idzie - wyższymi rachunkami. Należy zatem pamiętać, by utrzymywać instalację sprawną. W tym celu warto odkręcać zawory termostatyczne raz w miesiącu, bo to wydłuża ich sprawność.

Dobrym rozwiązaniem jest też zamontowanie automatycznych odpowietrzników na końcówkach pionów (koszt jednego urządzenia to około 20 złotych, a robocizna - od 50 do 80). Zapowietrzone grzejniki pracują mniej efektywnie, a więc marnują energię.

Tanim i bardzo prostym działaniem może się okazać także montaż ekranów grzejnikowych, które da się przykleić na ścianie za grzejnikiem. Zainstalować może je każdy; koszt to koło 5 złotych za metr bieżący. Ekran jest pianką pokrytą folią aluminiową, która odbija ciepło emitowane w kierunku ściany do wewnątrz mieszkania, co pozwala na oszczędność energii od 2 do 7 procent.

Oszczędzajmy ciepłą wodę. Przy wielu czynnościach nie jest wcale niezbędna

Przeciętnie 20 procent kosztów na ciepło pochłania podgrzewanie ciepłej wody. Ograniczając jej zużycie obniżymy rachunki tak za samą wodę, jak i energię potrzebną do jej podgrzania.

Zacząć można od bardzo prostych działań polegających na unikaniu kąpieli w wannie; zamiast tego można brać szybki prysznic. Z kolei montaż perlatora w baterii, który kosztuje zaledwie około 15 złotych, pozwoli zachować wrażenie, że ciśnienie wody jest wysokie, a oszczędzimy nawet od 10 do 50 procent energii niezbędnej do podgrzania strumienia ciepłej wody.

Oszczędność z kolei samej wody to nawet do 90 procent. Wreszcie pamiętajmy, żeby robiąc pranie, starać się zapełniać cały bęben pralki, bo to oszczędza i wodę, i energię.

Wykonajmy prostą izolację domu i oszczędzajmy energię. Efektywność energetyczna przynosi oszczędności

Chociaż już za późno, by dokonać pełnej izolacji domów (jeśli taka jest wymagana), to widać niemało tanich i łatwych działań, które pozwolą nam zapobiec utracie ciepła. Niewielkim kosztem, z użyciem uszczelek, pianek lub taśm, możemy uszczelnić drzwi i okna. Tak samo należy zrobić w przypadku okien w piwnicy, ale z uwzględnieniem prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

Warto też dokonać izolacji, na przykład otuliną, rur instalacji, którą przepływa ciepła woda, bo pozwala to zapobiec utracie ciepła. To również działanie tanie i proste w realizacji. Jeśli nasz dom ma poddasze, którego nie wykorzystujemy, można rozwinąć tam wełnę mineralną, co pomoże powstrzymać uciekanie ciepła z ogrzewanych części budynku. Ten prosty i tani zabieg może zaoszczędzić nawet do 35 procent energii.



Ponadto oszczędzajmy energię elektryczną, nawet jeśli nie wykorzystujemy jej do ogrzewania naszych mieszkań. Ze względu na jej wysokie ceny, zaledwie 5 procent gospodarstw domowych pożytkuje ją do wytwarzania ciepła.



Podstawowe działania, które możemy podjąć, by rachunki za prąd były niższe, to na przykład wymiana starej lodówki na taką o wyższej klasie energetycznej i nieustawianie jej w ciepłych pomieszczeniach, wymiana oświetlenia na LED, które jest energooszczędne, a nawet wyłączanie laptopów czy monitorów, kiedy ich nie używamy.

Pamiętajmy o programach wsparcia. W sprawach oszczędzania energii nie jesteśmy sami

W raporcie znalazły się też sposoby na oszczędzanie ciepła dla zarządców budynków wielorodzinnych. Forum Energii przypomniało również, że w Polsce istnieje wiele programów działających na poziomie samorządowym i centralnym, które pozwalają sfinansować lub dofinansować termomodernizację, przynoszącą ogromne korzyści, jeśli chodzi o osiągnięcie efektywności energetycznej.



Możemy zatem skorzystać z takich programów, jak „Czyste powietrze Plus”, „Stop smog”, „Ciepłe Mieszkanie”, z bezzwrotnego dofinansowania oferowanego przez spółki energetyczne, dodatku węglowego, dodatku mieszkaniowego, zasiłku celowego albo skorzystać z doradztwa energetycznego. Oczywiście ta lista nie wyczerpuje wszystkich form wsparcia.



Ograniczenie zużycia energii to oszczędność dla naszych domowych budżetów, ale także redukcja emisji CO2, tak ważna w dobie kryzysu klimatycznego.

