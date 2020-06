IEO prognozuje prawie 8 GW w fotowoltaice już w 2025 roku

Według prognoz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) moc zainstalowana PV na koniec 2020 roku może w Polsce osiągnąć poziom 2,5 GW wobec około 1,5 GW na koniec 2019 roku i urosnąc do blisko 8 GW w 2025 roku. To powyżej rządowych założeń zawartych w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu nie tylko na 2025 rok, ale nawet na 2030 rok.

IEO wskazuje, że głównym motorem napędowym kolejnego segmentu rynku PV tj. rynku farm fotowoltaicznych, szczególnie tych o mocy około 1 MW - na koniec 2019 roku około 370 MW i 20 proc. całkowitej mocy zainstalowanej - są nadal aukcje na energię z OZE.IEO policzył, że we wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty PV o łącznej mocy prawie 1700 MW, a w tegorocznych aukcjach przewidywany łączny wolumen dla PV to około 1500 MW.IEO zwraca uwagę, że zwycięzcy aukcji PV z 2018 roku, ze względu na globalną epidemię i utrudnienia z nią związane mogą przełożyć realizację projektów do maja 2021. Oznacza to, zdaniem IEO, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w sektorze farm PV, kiedy to projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji.W związku z tym, że głównym motorem napędowym rozwoju farm PV są aukcje, a zgodnie z aktualnym prawem ostatnia aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z OZE może się odbyć nie później niż do 30 czerwca 2021 roku, rynek czeka na odpowiedź jaka jest przyszłość aukcyjnego systemu wsparcia OZE. Intencje ministerstwa klimatu są jasne.- Chcielibyśmy, po konsultacjach z Komisja Europejską, wydłużyć okres wsparcia w systemie aukcyjnym o pięć lat, tak jak pozwala na to dyrektywa. W tej chwili okres wsparcia OZE w systemie aukcyjnym mamy do połowy roku 2021. Zatem jest zamiar wydłużenia aukcyjnego systemu wsparcia OZE o kolejne pięć lat, do czerwca 2026 - poinformował Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE, podczas konferencji, na której był prezentowany raport IEO.Prognoza IEO zakłada wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2020 roku głównie w segmencie mikroinstalacji. Wskazuje zaś, że następnie w latach 2021 - 2022 zostanie oddane do eksploatacji około 2,8 GW farm PV i w latach 2022 i 2023 udział farm PV w całkowitej mocy zainstalowanej zrówna się z udziałem mikroinstalacji. A w rezultacie, rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego, tak jak to ma miejsce obecnie na zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami PV a prosumentami.Obecnie, jak wskazuje IEO, głównym motorem napędowym rynku farm fotowoltaicznych, szczególnie tych o mocy około 1 MW, są nadal aukcje na energię z OZE. IEO policzył, że we wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty PV o łącznej mocy prawie 1700 MW.- Fotowoltaika znacząco przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną. Jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej, ale także w całej polskiej elektroenergetyce. Jako jedyna branża OZE była w stanie w latach 2019-2020 zmobilizować więcej kapitału na inwestycje niż cała energetyka konwencjonalna. Jest też w stanie pozyskać zaufanie polskich i zagranicznych inwestorów kapitałowych - komentuje Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.- Programami wsparcia ma zabezpieczony rozwój także w latach 2021-2022. Aby jednak zapewnić dalszy trwały rozwój, branża powinna szukać partnerstwa z rządem, współpracy na rzecz przyspieszenie wdrożenia dyrektyw i przygotowanie do szybkiej absorpcji nowych środków UE i ze wsparciem rządu wpisać się w nowe ramy polityki UE, z planem pełnego urynkowienia najpóźniej do 2025 roku oraz rozwoju innowacji i eksportu- dodaje Grzegorz Wiśniewski.Według raportu IEO szacowana łączna ilość energii elektrycznej wyprodukowana z fotowoltaiki w 2019 roku wyniosła ok. 924 GWh, zaś w roku 2020 wyniesie około 2190 GWh. Natomiast moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2019 roku osiągnęła 15 proc. udział całkowitej mocy zainstalowanej OZE, tym samym zajmując drugie miejsce (ex aequo z biomasą) po energetyce wiatrowej.Po kilku latach, jak wskazuje IEO, marginalnych udziałów w elektroenergetycznym miksie OZE w 2019 r. fotowoltaika zaznaczyła swoją obecność znaczącym wzrostem. Udział fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej z OZE w 2019 roku wyniósł, jak podaje IEO, 6,6 proc. a w całości produkcji energii ogółem 0,9 proc. Przy czym IEO podkreśla, że w tym roku szybko rośnie i podaje, że w kwietniu 2020, „który zazwyczaj odpowiada udziałom średniorocznym”, udział ten wyniósł 3,5 proc.Z szacunków IEO wynika, że w 2019 roku we wszystkich segmentach rynku PV zatrudnionych było około 5-6 tys. osób. W tym prawie 1 tys. osób zatrudnionych w firmach produkujących moduły i komponenty instalacji PV. Szacunki IEO wskazują, że do roku 2025 w całym łańcuchu dostaw w fotowoltaice zatrudnienie może znaleźć blisko 16 tys. osób.Jaka jest przyszłość fotowoltaiki w Polsce w perspektywie następnych kilku lat? Według prognozy IEO moc zainstalowana w PV w bieżącym roku osiągnie 2,5 GW, w 2023 roku już 6,6 GW, a w 2025 roku całkowita moc zainstalowana PV może osiągnąć 7,8 GW. To oznacza, jak komentuje IEO, że już w 2025 roku moc źródeł PV przekroczy zakładaną w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) moc na 2030 rok, czyli około 7,3 GW.- Jak zauważył pan prezes Grzegorz Wiśniewski przedstawiając raport, jeżeli utrzymalibyśmy rozwiązania legislacyjne i wsparcie programowe finansowe ze strony administracji państwowej na obecnym poziomie to już w roku 2025 osiągniemy moc zainstalowaną PV na poziomie 8 GW. W KPEiK tego poziomu nie osiągamy jeszcze w roku 2030. W związku z tym nasuwa się prosta konstatacja , że należałoby Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu zrewidować - stwierdził Ireneusz Zyska.- Rzeczywistość wyprzedza nasze założenia, które były formułowane w ubiegłym roku. Myślę, że w połowie dekady możemy osiągnąć w PV nawet więcej niż 8 GW. Oczywiście wszystko musi być oparte na racjonalnych podstawach. Pamiętajmy, że OZE muszą być umiejętnie skorelowane z całym systemem energetycznym. Tak aby były tym dobrym czynnikiem, który nie destabilizuje systemu , ale doskonale współgra i powoduje, że mamy energię zieloną ale też energię dostępną w sposób ciągły. To wymaga także rozwoju magazynowania energii, bo sieć elektroenergetyczna ma ograniczone możliwości jako magazyn – dodał Ireneusz Zyska.