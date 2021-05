IEO: w 2021 wartość rynku inwestycji PV na poziomie 7,5 mld zł [RAPORT]

Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce na koniec 2021 roku może przekroczyć 6 GW, a na koniec 2025 roku może wynieść 15 GW. W 2021 roku roku obroty handlowe sektora fotowoltaiki minimalnie spadną i wyniosą około 9 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV będzie kształtowała się na poziomie 7,5 mld zł - wynika z raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021" przedstawionego przez Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).

Inwestycje w fotowoltaikę liczone w miliardach

Pierwsze ograniczenia rozwoju PV tuż za progiem?

Przyrost nowych miejsc może już nie być gwałtowny

Według omawianego raportu IEO w 2020 roku łączne obroty na rynku fotowoltaiki wyniosły 10,4 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV 9,5 mld zł. Największy wkład w obroty handlowe miały mikroinstalacje fotowoltaiczne, które były wspomagane programem „Mój prąd”. Wniosły one, wg analiz IEO, około 80 proc. szystkich obrotów, na drugim miejscu znalazły się farmy fotowoltaiczneIEO prognozuje, że w 2021 roku obroty handlowe fotowoltaiki minimalnie spadną i wyniosą około 9 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV będzie kształtowała się na poziomie 7,5 mld zł. Na koniec 2021 roku, jak szacuje IEO, mikroinstalacje będą stanowić 65 proc. wszystkich obrotów na rynku fotowoltaicznym. Taka prognoza wskazuje, komentuje IEO, że na krajowym rynku przyrost mocy w instalacjach fotowoltaicznych będzie się stabilizować, szczególnie w mikroinstalacjach.IEO skazuje, że fotowoltaika jest od dwóch lat głównym obszarem inwestycji w całej elektroenergetyce, w tym w OZE i jak stwierdza wszystko wskazuje na to, że ten trend się utrzyma. Jednak, jak zaznaczono w raporcie, utrzymanie tak dynamicznego przyrostu mocy w fotowoltaice, jaki miał miejsce w ostatnich latach, implikuje potrzebę inwestycji w infrastrukturę sieci elektroenergetycznej.IEO podkreśla, że w obecnej sytuacji system elektroenergetyczny, przynajmniej przez prosumentów, jest traktowany jako swoisty darmowy magazyn. Zdaniem IEO problemy zaczną się pojawiać, gdy prosumentów będzie za dużo, a system będzie coraz trudniej zbilansować. IEO uważa, że mogą także wystąpić problemy z dostępną mocą przyłączeniową w sieci niskiego napięcia.Pojawia się zatem zdaniem IEO, potrzeba wzmożonych, planowanych (potrzebne są plany rozwoju sieci nN) inwestycji w infrastrukturę generacji rozproszonej, które pośrednio zwiększają obroty na rynku inwestycji w źródła PV. Jednakże zdaniem IEO w latach 2021-2022 wraz z kończącym się terminem realizacji projektów które w aukcyjnych uzyskały kontrakty na sprzedaż energii, największa wartość rynku inwestycji skupi się w sektorze farm fotowoltaicznych.Zdaniem IEO w 2021 roku fotowoltaika może natrafiać na pierwsze ograniczenia regulacyjne oraz związane z ograniczonym dostępem nowych projektów, zarówno prosumenckich jak i farm, do infrastruktury sieciowej.Choć zdaniem IEO nie stanowią one jeszcze twardych barier, limitujących dalszy wzrost fotowoltaiki to ograniczenie w dostępności do sieci może zahamować nowe inwestycje nawet wtedy, gdy regulacje, rynek i atmosfera społeczna będą sprzyjające.- Szybki rozwój mocy PV rodzi wyzwania po stronie sieci energetycznych, regulatora rynku oraz po stronie dostawców technologii i dostawców rozwiązań pozwalających na lepsze zintegrowanie źródeł fotowoltaicznych z systemem energetycznym i lepsze wkomponowanie paneli fotowoltaicznych w ład przestrzenny. Z działaniami torującymi drogę dla energii słonecznej do dalszego rozwoju nie można czekać aż problemy nabrzmieją - zaznaczył w raporcie Grzegorz Wiśniewski.Zdaniem ankietowanych przez IEO firm PV największym ryzykiem, które wskazało aż 60 proc. respondentów, jest niejasność przepisów i ich częste zmiany. Ponad połowa wskazała następstwa pandemii Covid, ale jak zaznacza IEO już teraz wiemy, że branża fotowoltaiczna okazała się odporna na to ryzyko, pomimo pandemii notując rekordowe wzrosty.Co druga ankietowana firma wśród ryzyk wskazywała także uciążliwe procedury pozyskiwania niezbędnych dokumentów, co ma znaczenie głównie dla deweloperów i inwestorów farm fotowoltaicznych. W kontekście aukcji OZE, będących są głównym motorem napędowym tego rynku, ale ogłaszanych każdorazowo ze stosunkowo niewielkim wyprzedzeniem ten czynnik, jak stwierdza IEO, ma duże znaczenie dla rozwoju projektu.IEO zaznacza, że dodatkowo , a pierwszy raz tak wyraźnie, firmy PV wskazały także problemy dotyczące sieci elektroenergetycznej tj. brak dostępnych mocy przyłączeniowych i długotrwałe oczekiwanie na wydanie warunków przyłączenia. IEO wskazał, że zły stan infrastruktury sieciowej jest jednym z czynników ograniczających rozwój sektora oraz rozwój OZE w ogóle.Według odpowiedzi ankietowanych firm i analiz IEO na jeden megawat mocy zainstalowanej PV przypada 6 osób zatrudnionych na etat. Natomiast na innych formach zatrudnienia przypada 8,6 osoby na jeden megawat mocy zainstalowanej.W ocenie IEO biorąc pod uwagę przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2020 roku liczba osób zatrudnionych na etacie w branży mogła sięgnąć nawet 14,5 tys. natomiast liczba osób pracująca na innych formach zatrudnienia w fotowoltaice może „w porywach” sięgać 21 tys.Łącznie jest to zatem 35,5 tys. miejsc pracy w krajowym sektorze fotowoltaicznym. Ta liczba obejmuje nie tylko osoby bezpośrednio pracujące z instalacjami PV jak monterzy czy projektanci, ale również zawiera specjalistów od marketingu, sprzedawców, administrację i obsługę klienta.Z analiz IEO przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z branży wynika, że firmy nadal planują rozwój i zwiększenie zatrudnienia. Niemalże 80 proc. ankietowanych firm sygnalizuje chęć zwiększenia zatrudnienia. W poprzednim badaniu (2020) ten punkt zaznaczyło 90 proc. firm, a zatem jak komentuje IEO może być to pierwszy sygnał, że dynamika rozwoju sektora będzie się stabilizować i przyrost nowych miejsc pracy w branży nie będzie już tak gwałtowny.