IEO: W fotowoltaice wolumen pozwoleń na budowę większy niż koszyk aukcyjny do 1 MW

W przypadku instalacji PV ilość wydanych pozwoleń na budowę przekracza pod względem mocy instalacji wolumen możliwy do wygrania w tegorocznej aukcji słoneczno-wiatrakowej dla instalacji do 1 MW, gdzie dotychczas królowały instalacje PV. W przypadku farm wiatrowych pozwolenia na budowę mają instalacje o mocy około 2,48 GW i one mają szansę na udział w tegorocznej aukcji słoneczno-wiatrakowej dla projektów o mocy ponad 1 MW, gdzie poprzednio wiatraki wygrywały - informuje Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)

Dla projektów PV głównie przeznaczony jest aukcyjny koszyk słoneczno-wiatrowy instalacji do 1 MW, ale projekty wiatrowe również mogą wziąć w nim udział. Na aukcje w grudniu 2019 przewidziano w tym koszyku 0,75 GW - wskazuje IEO.

Potencjał inwestycyjny w energetyce wiatrowej stanowią projekty, które otrzymały pozwolenia w 2016 roku i nadal mogą zostać wybudowane, a jest ich około 2,48 GW przy tegorocznym koszyku aukcyjnym słoneczno-wiatrowym ponad 1 MW na poziomie 2,5 GW - informuje IEO.

W 2020 roku, wg projektu rozporządzenia resortu energii, na aukcję przewidziano 0,5 GW dla projektów wiatrowych i PV poniżej 1 MW oraz 1 GW dla projektów wiatrowych i PV o mocy powyżej 1 MW- wskazuje IEO.

Projekty fotowoltaiczne

Projekty energetyki wiatrowej