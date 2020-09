Ignitis Group kupiło projekty polskich farm fotowoltaicznych o mocy 170 MW

Grupa energetyczna Ignitis Group, która w lipcu 2020 r. została dostawcą energii elektrycznej i gazu dla polskich klientów biznesowych, rozszerza portfel projektów zielonej energii w Polsce. Ignitis Renewables, spółka zależna Ignitis Group, podpisała umowę nabycia portfela parków solarnych w Polsce od grupy Sun Investment Group (SIG). Łączna moc tych projektów sięgnie 170 MW.

- Rozwój zielonej energii na rodzimych rynkach, w tym w Polsce, jest jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju Grupy Ignitis. Umowa o zakupie parków solarnych w Polsce umocni pozycję spółki na szybko rozwijającym się polskim rynku energii odnawialnej. System energetyczny Polski ulega transformacji - zmniejsza się zależność od wytwarzania energii elektrycznej z węgla i przechodzi na zieloną energię - wyjaśnia Darius Maikštėnas, prezes i dyrektor generalny Ignitis Group.W ramach umowy w latach 2021-2023 Sun Investment Group opracuje i przygotuje do eksploatacji portfel projektów fotowoltaicznych o mocy do 170 MW.Przychody z tych projektów zostaną zabezpieczone poprzez 15-letnie kontrakty w ramach polskich aukcji energii odnawialnej.- Cieszymy się, że zawarliśmy w tym roku największą umowę dotyczącą parków solarnych w Europie środkowej z grupą energetyczną Ignitis Group i wnosimy istotny wkład w rozwój zielonej energii w Europie - dodaje Deividas Varabauskas, dyrektor generalny Sun Investment Group,Nowe instalacje mogą wyprodukować około 190 tys. MWh energii elektrycznej - zapewni to dostawę energii dla ponad 79 tys. gospodarstw domowych w Polsce i zmniejszy roczną emisję CO2 o ok. 156 tys. ton.Do tej pory grupa Sun Investment Group opracowała i zbudowała projekty solarne w Europie o łącznej mocy 132 MW i jest jednym z największych deweloperów projektów solarnych w Polsce, działającym również na Litwie, w Hiszpanii i we Włoszech. Obecnie Sun Investment Group opracowuje ponad 1 GW projektów dotyczących energii słonecznej.Ignitis Renewables zarządza projektami energii odnawialnej w krajach bałtyckich i w Polsce oraz odpowiada za efektywną eksploatację istniejących farm wiatrowych, utrzymanie istniejących parków oraz rozwój nowych. Grupa Ignitis planuje 4 GW zainstalowanej zielonej mocy wytwórczej do 2030 r., jednocześnie tworząc wartość dla akcjonariuszy.Grupa Ignitis działa na swoich rodzimych rynkach - Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce i Finlandii - a także ocenia możliwości w innych krajach na ścieżce transformacji energetycznej.