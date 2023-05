Ignitis planuje inwestycje w odnawialne źródła energii za 2,8 mld euro

Grupa Ignitis, działająca na rynku energetyki odnawialnej w Europie środkowej, także w Polsce, zapowiada zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Tylko w latach 2023-2026 Ignitis zakłada inwestycje w OZE w wys. 2,2–2,8 mld euro.

Grupa energetyczna Ignitis przedstawiła aktualizację strategii na lata 2023-2026. Grupa zwiększy swój udział w obszarze zielonych mocy wytwórczych, jak również skupi się na redukcji emisji.

Do 2026 r. Ignitis planuje mieć 2,2-2,4 GW mocy, w porównaniu do 1,2 GW w 2022 roku.

Około 55 proc. inwestycji będzie nakierowanych na rozwój ekologicznych i elastycznych mocy, a około 45 proc. - na rozbudowę sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Zaktualizowana strategia grupy Ignitis zakłada osiągnięcie do 2030 roku poziomu 4-5 GW zielonej mocy zainstalowanej. W poprzedniej strategii grupa zakładała osiągnięcie poziomu 4 GW mocy zainstalowanej.

Grupa będzie koncentrować się na morskich technologiach wiatrowych, hybrydowych rozwiązaniach lądowych, power-to-x oraz technologiach magazynowania energii.

Ponadto Ignitis będzie dążyć do osiągnięcia zeroemisyjności w okresie 2040–2050 (w poprzedniej strategii cel ten został wyznaczony na rok 2050).

Celem jest stworzenie systemu opartego w 100 proc. na odnawialnych źródłach

- Naszym celem jest stworzenie w 100 proc. zielonego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń - mówi Darius Maikštėnas, dyrektor generalny Grupy Ignitis.

Plan strategiczny grupy na lata 2023-2026 zakłada inwestycje na poziomie 2,2-2,8 mld euro w celu podwojenia zielonych mocy wytwórczych.

Do 2026 roku grupa planuje mieć 2,2-2,4 GW mocy, w porównaniu do 1,2 GW w 2022 roku. Około 55 proc. inwestycji będzie nakierowanych na rozwój ekologicznych i elastycznych mocy, a około 45 proc. - na rozbudowę odpornej i wydajnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Grupa Ignitis planuje kontynuować swoje zobowiązanie do utrzymania w latach 2023-2026 ratingu kredytowego na poziomie "BBB" lub wyższym. Grupa spodziewa się, że jej skorygowana EBITDA w 2026 roku będzie mieścić się w przedziale 470-550 mln euro w porównaniu do 332,7 mln euro w 2021 roku oraz 469,3 mln euro w 2022 roku.

Strategia potwierdza zobowiązanie grupy do zwiększania dywidendy o 3 proc. rocznie, co oznacza osiągnięcie stopy dywidendy w przedziale 6,3-6,9 proc. w latach 2023-2026.

Grupa Ignitis zobowiązała się również do maksymalizacji zrównoważonej wartości poprzez koncentrację strategicznych działań w temacie dekarbonizacji, bezpieczeństwie pracy, doświadczeniu pracowników, różnorodności i zrównoważonym rozwoju. Ponad 85-90 proc. inwestycji w latach 2023-2026 będzie zrównoważonych i zgodnych z taksonomią. Udział zrównoważonych inwestycji w skorygowanej EBITDA grupy wyniesie w 2026 roku co najmniej 75 proc.

Dobre wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku

Skorygowany wynik EBITDA Grupy Ignitis w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 149,9 mln euro i był o 34,6 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost był napędzany głównie przez segment mocy rezerwowych, w którym wykorzystano potencjał dodatkowych zwrotów w modelu clean spark spread.

Pozytywny wpływ na wynik miał także segment klientów i jego rozwój w obszarze B2B. Segment zielonych mocy wytwórczych pozostał z największym wpływem na skorygowaną EBITDA Grupy Ignitis (46,7 proc.) pomimo niższych cen energii.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku inwestycje Grupy Ignitis wzrosły prawie dwukrotnie do 120,8 mln euro, z czego 76,32 proc. realizowano w Litwie. Wzrost był napędzany przede wszystkim inwestycjami w nowe projekty segmentu OZE oraz znaczącymi inwestycjami w segmencie Sieci.

Litewska grupa energetyczna Ignitis jest jednym z największych koncernów multienergetycznych w regionie Morza Bałtyckiego. Grupa jest obecna, poprzez swoje spółki, również w Łotwie, Estonii i Finlandii, inwestującej w start-upy energetyczne w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Norwegii i Izraelu. Kapitalizacja grupy notowanej na giełdach w Wilnie i Londynie wynosi równowartość ok. 7 mld złotych. Większościowym udziałowcem posiadającym 73 proc. udziałów pozostaje państwo litewskie.

W Polsce energia wiatrowa oraz handel energią

Grupa działa także w Polsce. Spółka Ignitis Polska istnieje od 2017 roku, działając początkowo na hurtowym rynku energii. Od 2020 roku obecna jest również na rynku detalicznym, w segmencie biznesowym. Ignitis w Polsce specjalizuje się w zielonej energetyce. Dostarcza energię elektryczną oraz gwarancje pochodzenia, oferuje długoterminowe kontrakty na zieloną energię w ramach umów PPA oraz świadczy usługę bilansowania jej produkcji i zapotrzebowania.

W Polsce Ignitis jest właścicielem farmy wiatrowej Pomerania, o mocy 94 MW, produkujące około 300 GWh rocznie.

W 2022 roku grupa rozpoczęła budowę farmy wiatrowej (Silesia 1) w miejscowości Bąków, niedaleko Wrocławia. Planowana moc zainstalowana farmy to 50 MW. Wyprodukowana przez nią energia ma popłynąć do sieci w czwartym kwartale 2023 roku. Szacowana roczna produkcja instalacji to ok. 120 GWh.

W budowie jest także farma wiatrowa (Silesia 2), której całkowita moc wynosi 137 MW. Projekt jest obecnie w zaawansowanej fazie rozwoju - komercyjne uruchomienie zostało zaplanowane na drugą połowę 2024 roku.