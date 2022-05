Ikea stawia na zieloną energię w Polsce. Gigant meblowy narzeka jednak na regulacje

Należący do szwedzkiego giganta meblarskiego oddział Ikea Industry Zbąszynek oficjalnie rozpoczyna budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 19 MW. Panele słoneczne staną na terenie zakładów koncernu w Babimoście i Zbąszynku. Ikea chce inwestować w zieloną energię w Polsce, ale utrudnieniem są skomplikowane regulacje i długi czas oczekiwania na pozyskiwanie zezwoleń i decyzji administracyjnych.

Ikea Industry Zbąszynek jest jednym z największych na świecie kompleksów produkcji mebli drewnianych. Na gruntach w Babimoście i Zbąszynku stanie 37 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW.

Tempo inwestycji zależne od procedur

- Jest to ważny kamień milowy w planie inwestycji Ikea Industry w energię odnawialną w Polsce. Po blisko dwóch latach od ogłoszenia planu, po uzyskaniu wszystkich formalnych zezwoleń, 20 maja 2022 r. rozpoczęliśmy proces budowy instalacji fotowoltaicznej w Babimoście - mówi Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska Ikea Industry Poland, cytowana w komunikacie.

- Mamy nadzieję, że analogiczne prace będą mogły się rozpocząć już wkrótce w Zbąszynku i innych fabrykach Ikea w Polsce, ale tempo tych inwestycji jest zależne od procedur i czasu oczekiwania na zezwolenia – dodała Małgorzata Dobies-Turulska.

Inwestycje w odnawialne źródła energii są ważnym elementem realizacji celów klimatycznych Ikea.

Polska, jak podano w komunikacie, jest krajem, w którym Ikea w latach 2011-2016 zainwestowała blisko 1 mld zł stając się posiadaczem drugiego co do wielkości portfela OZE w Ikea na świecie, po rynku amerykańskim.

Prawie 178 MW w farmach wiatrowych

Łączna zainstalowana moc wiatraków Ikea w Polsce to prawie 178 MW. 80 wiatraków na 6 farmach wiatrowych, należących do Ikea Retail Polska (część Grupy Ingka) produkuje około 400 GWh energii elektrycznej rocznie. To więcej niż zużycie energii Ikea w sklepach, magazynach i centrach dystrybucyjnych w Polsce.

Ikea zaznacza, że nadal inwestuje w OZE w Polsce czego przykładem jest rozpoczęta inwestycja Ikea Industry Zbąszynek, jak i inwestycje IKEA Retail

Ikea stwierdziła, że znacznym utrudnieniem w realizacji inwestycji są skomplikowane regulacje i długi czas oczekiwania na pozyskiwanie zezwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających budować i przyłączać do sieci duże instalacje fotowoltaiczne.

"Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju odnawialnych źródeł energii zaowocowałoby inwestycjami w łańcuchu dostaw Ikea w Polsce"- stwierdzono w komunikacie.