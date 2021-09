Ile kosztuje ogrzewanie pompą, a ile na paliwa stałe?

Ile kosztuje ogrzanie domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych przy użyciu pompy ciepła, kotłów na paliwo stałe oraz ogrzewania elektrycznego? Jakie korzyści, nie tylko finansowe, daje połączenie pompy ciepła z przydomową fotowoltaiką? Sprawdźcie!

Działanie pompy ciepła jest bardzo ekonomiczne w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi, gdzie do uruchomienia wciąż potrzebne jest zewnętrzne źródło energii, za które musimy płacić osobno: czy będzie to paliwo stałe lub ciekłe, czy grzałki elektryczne, które nagrzewając się, oddają ciepło do otoczenia.



- Jakiego rzędu są to oszczędności? Załóżmy, że mamy do ogrzania dom o powierzchni 150 mkw, zamieszkały przez cztery osoby. Rocznie na ogrzanie domu tej wielkości potrzebne jest ok. 12000 kWh. Kolejne 4000 kWh pochłonie podgrzewanie wody użytkowej. Jeśli do ogrzewania wykorzystujemy ekogroszek, roczne koszty tego paliwa wynoszą ok. 3420 zł. Podobnie jest, jeśli korzystamy z gazu ziemnego (nowy typ pieca) - 3310 zł. Przy pellecie średnie roczne koszty rosną do 4150 zł, a przy oleju opałowym - 6194 zł. Najdroższe jest ogrzewanie elektryczne - przy podanych parametrach wyniesie prawie 9700 zł - tłumaczy Anna Kotarska, ekspertka ds. pomp ciepła w Foton Technik.

- Porównajmy to z różnymi rodzajami pomp ciepła, zasilanymi energią elektryczną z sieci lub z własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Na rynku dostępne są urządzenia gruntowe i powietrzne, wysoko- i niskotemperaturowe. Każde z nich ma inny koszt wyjściowy, nieco inne zastosowanie i sprawdzi się w innym typie budownictwa. Użytkowanie powietrznego niskotemperaturowego urządzenia zasilanego energią elektryczną z sieci wyniesie ok. 2600 zł rocznie - niemal czterokrotnie mniej niż tradycyjne ogrzewanie elektryczne. W przypadku gruntowych niskotemperaturowych pomp ciepła ten koszt jest jeszcze niższy, bo ok. 2200 zł - dodaje Kotarska.

