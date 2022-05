Ile mocy da się wycisnąć z Bałtyku? Potencjał wiatrowy zostanie oceniony na nowo

Polska może być zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej liderem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej (MEW) m.in. w regionie Morza Bałtyckiego, ale do tego trzeba odpowiednio oszacować, następnie wykorzystać potencjał Bałtyku. Zakładane obecnie 11 GW w MEW rząd weryfikuje w aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040, a branża dokłada swoją cegiełkę. Raport przygotowywany na zlecenie PSEW przez Morski Instytut UMG, Ramboll i KP Consulting m.in. na nowo oceni potencjał obecnych obszarów umożliwiających realizację morskich farm wiatrowych.

Powierzchnia Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej to, jak wskazuje PSEW, około 22,5 tys. km2, a w uchwalonym w czerwcu 2021 roku Planie Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, akweny przeznaczone pod morską energetykę wiatrową to około 2 tys. km2.

- Aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii w Polsce oraz wesprzeć ambitne cele klimatyczne UE, należy rozwijać odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim offshore – technologię o największym potencjale spośród wszystkich źródeł odnawialnych - mówi Janusz Gajowiecki, prezes PSEW

Raport przygotowywany na zlecenie PSEW przez Morski Instytut UMG, Ramboll i KP Consulting m.in. na nowo oceni potencjał mocy zainstalowanej oraz produkcji energii obecnych obszarów umożliwiających realizację morskich farm wiatrowych.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) wskazuje, że na Morzu Bałtyckim panują jedne z najlepszych warunków do rozwoju inwestycji w farmy wiatrowe.

PSEW wylicza, że Bałtyk ma bardzo dobre warunki wietrzne i lokalizacyjne, a do tego płytkie wody, co razem sprawia, że potencjał rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego uznaje się za jeden z największych w regionie.

Założenia rozwoju offshore do weryfikacji

PSEW podaje, że elementem przygotowywanej przez rząd aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040) będzie zwiększenie ambicji w morskiej energetyce wiatrowej. Dodaje, że w obecnej wersji PEP2040 przewiduje się osiągnięcie w 2040 około 11 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych.

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE podczas konferencji prasowej zorganizowanej dzisiaj przez PSEW stwierdził m.in. że ostatnio na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach wspólnie z prezesem Januszem Gajowieckim uczestniczyli w panelu, podczas którego zastanawiali się jaki jest górny poziom możliwej mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych w polskiej ekonomicznej strefie.

- Żeby to ustalić, żeby nie poszukiwać rozwiązań abstrakcyjnych to raport, który państwo ( tj. PSEW -red.) zapowiadają, ale także działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a słyszę również o działaniach ministerstwa infrastruktury, będą skierowane na to aby w sposób profesjonalny angażując najlepszych ekspertów oszacować ten potencjał - powiedział Ireneusz Zyska.

- Czy on jest na poziomie 20 GW, czy 30 GW czy może więcej nie chciałbym w tej chwili spekulować , bo media szybko podchwytują wartości, które podajemy, ale z pewnością musi to odpowiadać wszystkim uwarunkowaniom gospodarczym. Musimy uwzględnić że Bałtyk to nie tylko możliwość generacji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych - zaznaczył Ireneusz Zyska.

Polska z największym potencjałem w basenie Bałtyku

PSEW podał, że Komisja Europejska szacuje, iż potencjał MEW w regionie Morza Bałtyckiego wynosi 93 GW do 2050 roku, a według raportu Wind Europe i PSEW nawet 28 GW tego potencjału przypada na Polskę, co oznacza, że spośród wszystkich państw basenu Morza Bałtyckiego to właśnie Polska ma największy potencjał.

- Kluczem do optymalnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest współpraca wszystkich zaangażowanych stron, zarówno po stronie regulacyjnej jak i przemysłowej. Widzimy to na przykładzie lidera na rynku offshore, Wielkiej Brytanii - mówi Małgosia Bartosik, zastępca dyrektora generalnego Wind Europe.

- Wydatki inwestycyjne na realizację 4,8 GW nowych mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych w 2021 roku w Europie wyniosły 16,6 mld euro - Polska może być jednym z beneficjentów tego rozwoju dodaje.

PSEW podał, że raport przygotowywany na zlecenie tego stowarzyszenia przez Morski Instytut UMG, Ramboll i KP Consulting na nowo oceni potencjał w zakresie mocy zainstalowanej oraz produkcji energii obecnych obszarów umożliwiających realizację morskich farm wiatrowych. Ale na tym nie koniec, bo jak podał PSEW opracowanie wskaże również nowe obszary dla potencjalnych inwestycji.