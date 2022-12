Ilość paneli słonecznych w Polsce jedna z najwyższych w UE

W tym roku nasz kraj znalazł się na trzecim miejscu wśród państw Unii pod względem ilości zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. To sukces tym większy, że w 2022 roku odnotowano rekordowy wzrost mocy paneli słonecznych w Europie - o prawie 50 proc.

Jak podaje najnowszy raport Solar Power Europe, moc zainstalowanych w tym roku w Polsce paneli fotowoltaicznych wyniosła 4,9 GW, co plasuje nasz kraj na trzecim miejscu w Unii Europejskiej.

Nasz kraj wyprzedzają pod tym względem jedynie Niemcy (7,9 GW) i Hiszpania (7,5 GW).

W porównaniu z rokiem 2021, gdy moc zainstalowanych w Polsce paneli fotowoltaicznych wyniosła 3,8 GW, to wzrost o 29 proc.

Mimo tak szybkiego rozwoju energetyki słonecznej mamy w tej dziedzinie jeszcze ogromny potencjał, bo pod względem ilości energii słonecznej na mieszkańca nie jesteśmy nawet w pierwszej dziesiątce. Pod tym względem prym wiedzie Holandia z wynikiem 1044 waty na osobę. Nasz udział w europejskiej produkcji energii słonecznej wyniósł w 2022 roku 12 proc., ale branża rozwija się dynamicznie.

Rekordy w instalowaniu paneli słonecznych w całej UE

W tym roku w UE odnotowano rekordową moc paneli fotowoltaicznych - 41,4 GW. To ilość energii, która wystarczy do do zasilenia 12,4 miliona domów. Tym samym w porównaniu z rokiem 2021, kiedy odnotowano moc 28,1 GW, nastąpił wzrost o 47 proc.

Rośnie nie tylko liczba instalowanych paneli fotowoltaicznych, lecz także ich wydajność - na przestrzeni mijającego roku aż o 25 proc. "Liczby mówią jasno. Energia słoneczna to koło ratunkowe w obliczu kryzysu energetycznego i klimatycznego. Żadne inne źródło energii nie rozwija się tak szybko i niezawodnie jak energia słoneczna" - powiedziała Walburga Hemetsberger, dyrektor generalna SolarPower Europe, podczas prezentacji dorocznego raportu.

Utrzymanie tego trendu ma kolosalne znaczenie. Międzynarodowa Agencja Energii twierdzi, że aby zrekompensować niedobory energii wynikające z braku dostaw rosyjskiego gazu, UE musi w 2023 roku zainstalować około 60 GW energii słonecznej, pisze Euronews. Eksperci Solar Power Europe wierzą, że da się to zrobić.

Dziesięć krajów UE dodaje co najmniej 1 GW energii słonecznej rocznie

Obecnie dziesięć krajów UE dodaje co najmniej 1 GW energii słonecznej rocznie. Rekordzistą są Niemcy, które od początku XXI wieku są w tej dziedzinie liderem, a w zeszłym i w tym roku jeszcze przyspieszyły, bo wysokie ceny energii sprawiły, że odnawialne źródło energii stało się jeszcze bardziej opłacalne.

Na drugim miejscu uplasowała się Hiszpania (7,5 GW), która w 2022 roku odnotowała 55-procentowy wzrost instalacji fotowoltaicznych. W pierwszej piątce znalazły się też Polska (4,9 GW), Holandia (4,0 GW) i Francja (2,7 GW).

Na szóstym miejscu w rankingu są Włochy, a za nimi Portugalia, która awansowała do pierwszej dziesiątki, odnotowując w 2022 roku niewiarygodny wręcz wzrost mocy energii ze słońca - aż o 251 proc. Czołową dziesiątkę domykają Dania, Grecja i Szwecja.