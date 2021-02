Impel ma patent na redukcję kosztów energii elektrycznej

Rosnące ceny energii elektrycznej skłaniają zakłady przemysłowe do poszukiwania coraz bardziej wyrafinowanych rozwiązań, które pomogą w redukcji jej kosztów. Przygotowany w tym celu przez Grupę Impel opatentowany system pozwala na zwrot z kapitału nawet w mniej niż rok.

Patent na redukcję kosztów

Zwrócił przy tym uwagę, że dystrybutorzy energii elektrycznej stosują zapisy w umowach z klientami, że stosunek energii biernej do energii czynnej nie może być większy niż 0,4. Oznacza to, że do 40 proc. energii przesyłanej po okablowaniu może stanowić energia bierna.- Owszem, jest ona potrzebna do tego, aby mogły działać np. maszyny, ale powinna być wytworzona jak najbliżej odbiornika energii. Kiedy energia przesyłana jest po długim okablowaniu, wówczas pojawiają się straty w postaci ciepła - wskazał Tutak.- Instalując SOEE w najdogodniejszej lokalizacji od odbiornika, skracamy drogę od miejsca wytworzenia energii biernej do urządzenia, które z niej korzysta. W ten sposób ograniczamy straty i tylko na tej operacji możliwe do uzyskania oszczędności przekraczają poziom 6,5 proc., a bardzo często ponad 10 proc. - podkreślił.Dyrektor zapewnił, że instalacja SOEE jest bezinwazyjna dla infrastruktury zakładu. Może być on umiejscowiony w pomieszczeniach przedsiębiorstwa lub pod gołym niebem w pobliżu stacji zasilającej. Montaż zajmuje zazwyczaj jeden dzień.Poprzedza go audyt przeprowadzony przez inżyniera, a następnie dokonywany jest tygodniowy pomiar za pomocą analizatora jakości energii elektrycznej. To pozwala na oszacowanie potencjalnych oszczędności i przygotowanie ostatecznej oferty.- W trakcie audytu wstępnego analizujemy wcześniejsze faktury za prąd, dane historyczne z liczników energii, weryfikujemy także punkty przekroczeń mocy czy miejsca szczytowych poborów. Jednak ideą systemu SOEE jest nie tylko ocena stanu przeszłego, ale przede wszystkim stały i bieżący monitoring wszystkich czynników energetycznych - zaznaczył Tutak.- Koncentrujemy się nie tylko na ocenie wielkości zużycia energii, ale przede wszystkim na szukaniu przyczyn zwiększonych poborów i na eliminowaniu źródeł nieprawidłowości. Te zadania wykonują właśnie wspomniane wcześniej filtr zakłóceń harmonicznych i kompensator mocy biernej - wskazał.SOEE wspomaga również pracę nad poprawą jakości energii, a mianowicie nad eliminowaniem z niej wszystkiego, co destabilizuje sieć energetyczną zakładu.- To jakość energii wpływa na sposób pracy wszystkich urządzeń zasilanych prądem. Problemy w tym zakresie mogą powodować, że infrastruktura przemysłowa będzie działać nieprawidłowo i szybciej się zużywać. Może to także wywołać przestoje produkcyjne. Te natomiast narażają firmę na zdecydowanie większe straty finansowe - powiedział Tutak.- Zatem system SOEE nie tylko wpływa na zmniejszenie zużycia samego medium, lecz także eliminuje niepożądane zjawiska w prądzie i w pozytywny sposób wpływa na żywotność majątku przedsiębiorstwa - dodał.Dyrektor Tutak przyznał, że istnieją podobne rozwiązania jak SOEE, ale jednocześnie zaznaczył, że to opracowane przez Grupę Impel skupia się na tym, aby uzyskać parametry dające jak największe oszczędności - stąd jego unikatowość i ochrona patentowa.- SOEE współpracuje z systemem Prognosis - innym rozwiązaniem oferowanym przez naszą grupę. Z jednej strony umożliwia on bieżącą weryfikację działania SOEE, bez oczekiwania na faktury. Z drugiej strony Prognosis posiada funkcję tzw. strażnika mocy, który monitoruje to, czy klient pobiera moc zgodną z tym, jaką zdolność przesyłową zamówił u dystrybutora energii - wskazał.- Podzespoły SOEE montowane są w specjalnej szafie na wysuwanych półkach. Bezkolizyjnie można montować w szafie dane sekcje i tak samo je rozłączać, co ułatwia serwis i przeprowadzanie czynności konserwacyjnych. System posiada monitoring pracy i autodiagnostykę podzespołów, a także wiele podprogramów zabezpieczających pracę własną - dodał.Pytany o koszty poinformował natomiast, że koszt SOEE w postaci jednej szafy waha się od ponad 40 do blisko 200 tys. zł - w zależności od funkcjonalności związanych z potrzebami danego klienta.- Czas zwrotu z inwestycji początkowo szacowaliśmy do trzech lat. Przy rosnących w ostatnim czasie cenach energii został on już skrócony poniżej dwóch lat, a w przypadku jednego z klientów inwestycja zwróciła się już w ciągu roku. W tych szacunkach nie uwzględniliśmy jeszcze opłaty mocowej, która weszła w życie z początkiem 2021 r. - stwierdził dyrektor.Obecnie Grupa Impel prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe, dzięki którym ma powstać bardziej kompaktowa forma systemu z zupełnie nowym algorytmem, tzw. mikroSOEE.- Będzie to wersja dla mniejszych odbiorców energii, jak np. stacje paliw czy średniej wielkości sklepy. Widzimy w tym szansę na pozyskanie nowych klientów, dla których wdrożenie dotychczasowego SOEE było bezzasadne i nieopłacalne. Dla SOEE czy też mikroSOEE widzimy także potencjał pod kątem współpracy z farmami fotowoltaicznymi i mniejszymi instalacjami w celu kompensacji mocy biernej, wytwarzanej przez panele - podsumował Marek Tutak.