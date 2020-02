Impel Tech Solutions z dofinansowaniem projektu. Chcą usprawnić pracę smart liczników

Spółka Impel Tech Solution (ITS) otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt badawczo-rozwojowy, w ramach którego ma powstać kompaktowy, inteligentny system do kompensacji mocy biernej w czasie rzeczywistym, z jednoczesną aktywną eliminacją wyższych harmonicznych i eliminacją zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości 2-150 kHz.

Otwarci na innowacyjne rozwiązania

System µSOEE natomiast będzie doskonałym uzupełnieniem oferty ITS o kolejne nowatorskie rozwiązanie, które obsłuży inny segment klientów, jak np. średnio powierzchniowe sklepy, stacje benzynowe, ośrodki sportowo-rekreacyjne czy mniejsze zakłady przemysłowe.- System µSOEE (mikro SOEE) jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo chcemy, aby miał zdolność szybkiej i płynnej kompensacji mocy - mówi Marek Tutak, dyrektor nowych technologii w Impel Tech Solutions i pomysłodawca projektu. - Byłoby to osiągnięcie na skalę światową, bo płynnej kompensacji nie udało się dotąd nikomu osiągnąć. Zarówno za wysoki, jak i ujemny współczynnik mocy biernej (tg fi) jest dziś dużym problemem dla przedsiębiorstw, bo za jego przekroczenia dostawcy energii elektrycznej naliczają dodatkowe, wysokie opłaty - dodaje Tutak.Wskazuje też, że ponadto nieskompensowana energia bierna i harmoniczne zmniejszają przepustowość sieci energetycznych nawet o 50 proc. Korygując współczynnik mocy można tych kar uniknąć i zredukować wydatki na energię elektryczną.Projektowany przez Impel Tech Solutions system µSOEE ma korygować i utrzymywać współczynnik mocy na poziomie wynoszącym nawet 0,01 (idealny to 0,00). System ma regulować energię bierną w taki sposób, by osiągać jak największe oszczędności w zakresie energii czynnej poprzez podniesienie efektywności pracy urządzeń elektrycznych oraz eliminację strat występujących w obwodach i sieciach energetycznych.System będzie umożliwiał stały monitoring pracy przez urządzenia odbiorcy. Mikro SOEE podpięte pod różnego rodzaju odbiorniki zasilane prądem będzie w czasie rzeczywistym analizować przejściowe wartości napięcia i prądu w obwodzie, a dzięki zastosowaniu autorskich algorytmów umożliwi dobranie odpowiedniej prędkości i mocy, np. dla silnika elektrycznego.Dynamiczne dostosowanie energii pobieranej będzie skutecznie ograniczać wydatki na zużycie energii elektrycznej oraz wpływać na redukcję emisji CO2 do środowiska.- Inwestycja w kolejny projekt badawczo-rozwojowy pozwala nam optymistycznie patrzeć na przyszłą współpracę z klientami w wielu segmentach rynku - mówi Radosław Dąbrowski, prezes zarządzający obszarem usług dla przemysłu w Grupie Impel.I wskazuje, że coraz więcej firm jest otwartych na innowacyjne rozwiązania pomagające ograniczać wydatki na energię elektryczną, która często stanowi sporą część kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.Trudno przecież nie reagować na tak duże wzrosty cen energii, tym bardziej, kiedy zapowiadane są dalsze podwyżki.- Liczymy zatem, że wzrost zainteresowania po stronie przedsiębiorców technologią obniżającą koszty pójdzie w parze ze wzrostem naszych przychodów. Średnią efektywność systemu µSOEE skalkulowaliśmy na poziomie ok. 10 proc. oszczędności w skali roku, więc zakładamy, że oferta dla firm będzie atrakcyjna - dodaje Radosław Dąbrowski.Projekt badawczo-rozwojowy spółki Impel Tech Solutions zaplanowany jest na okres 21 miesięcy. Pierwszych 11 miesięcy poświęcone zostanie na prace koncepcyjne, modelowe, budowę architektury µSOEE, budowę symulatorów, prototypu oraz testy laboratoryjne i weryfikację parametrów pracy systemu.W tym czasie planowane jest także napisanie oprogramowania sterującego pracą modułów oraz pozwalającego na zdalne odczytywanie danych pomiarowych.W drugim etapie projektu planowanym na kolejne 11 miesięcy rozpoczną się badania nad zachowaniem się układu µSOEE w warunkach rzeczywistych pracy sieci niskiego napięcia przy obciążeniach 50 proc., 100 proc., 150 proc. w każdym z obszarów działania systemu. Uruchomione będą badania odporności na włamanie, czy badania szybkości pracy modułu wizualizacji. Zakończenie projektu planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.Impel Tech Solution od 1995 roku zajmuje się usługami technicznego utrzymania nieruchomości, wdrażaniem złożonych projektów instalacyjnych, co łączy także z obsługą inwestycji budowlanych oraz doradztwem w zakresie szeroko rozumianej optymalnej eksploatacji nieruchomości.Spółka realizuje także w sposób kompleksowy (projektowanie, wdrożenie, instalacja, serwis) projekty dotyczące instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych, niskoprądowych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i teletechnicznych.Zobacz także: Impel zrobotyzuje polskie biura. Potencjał pracowników musi zostać uwolniony