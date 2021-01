Impel zasili fotowoltaiczny boom

Odnawialne źródła energii mają stabilne i pewne perspektywy rozwoju. W Polsce determinują to nie tylko rosnące ceny energii ze źródeł konwencjonalnych, ale także walka z zanieczyszczeniem powietrza. Do trwającego w kraju boomu w fotowoltaice postanowiła dołączyć Grupa Impel, która liczy na zdobycie mocnej pozycji na tym rynku.

Słońce daje zysk

Zaznaczył przy tym, że małe i średnie firmy na rynku fotowoltaiki pracują dla klientów indywidualnych i są beneficjentami boomu napędzanego przez program Mój Prąd. Nie mają jednak doświadczenia i marki, która pozwoliłaby im ubiegać się o zlecenia dla przedsiębiorstw.- Instalacja fotowoltaiczna jest kupowana z myślą o co najmniej 20-letniej eksploatacji. Mały lub średni podmiot może mieć problem w zapewnieniu gwarancji na tak długi okres. W tym widzimy też swoją szansę. Już pierwsze rozmowy handlowe dały nam poczucie, że potencjał finansowy Grupy Impel i wieloletnia historia stanowią dla klienta ważny czynnik bezpieczeństwa inwestycji i realnego zachowania warunków gwarancyjnych - podkreślił Główczyk.Instalacja fotowoltaiczna składa się z trzech głównych elementów: modułów fotowoltaicznych, falownika oraz konstrukcji. Na każdy z tych elementów producenci dają inne okresy gwarancji.- Oferujemy panele uznanych dostawców, którzy udzielają gwarancji sięgających 20 lat, przy średniej wynoszącej ok. 10 lat. Do tego dochodzi też gwarancja uzysku liniowego, gdyż z upływem czasu panele produkują coraz mniej energii - wyjaśnił Główczyk.Jak dodał, w pierwszym roku eksploatacji jest to spadek ok. 2 proc., a w kolejnych latach ok. 0,5 proc. rocznie.- W naszych umowach gwarantujemy, że po 25 latach eksploatacji uzysk energii nie spadnie poniżej 80 proc. - oczywiście przy odpowiednim serwisowaniu paneli, m.in. ich czyszczeniu. Kluczowy jest też sam montaż. Jeśli dostawca panelu stwierdzi, że został on nieprawidłowo zamontowany, to wówczas traci swoją gwarancję - stwierdził Główczyk.Swoich szans Impel szuka też w dodatkowych usługach związanych z fotowoltaiką, czyli w serwisie pogwarancyjnym i czyszczeniu paneli fotowoltaicznych, a także innych usługach wspierających podnoszenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.- Mamy w Grupie Impel systemy, jak Prognosis czy SOEE (System Optymalizacji Energii Elektrycznej - red.), które w tych obszarach są skuteczne i przynoszą duże oszczędności. Stawiamy więc na synergię w ramach Grupy. Klientów szukamy wielotorowo - skupiamy się nie tylko na podmiotach, które już obsługuje Impel, ale także na pozyskiwaniu nowych klientów - powiedział Główczyk.Pytany o zwrot z inwestycji w fotowoltaikę, wskazał natomiast, że najważniejsze dla określenia czasu, po którym on nastąpi, jest to, jak duży udział w kosztach danego przedsiębiorstwa ma energia elektryczna.Najlepsze wyniki można osiągnąć w firmach, które zużywają dużo energii w ciągu dnia, czyli gdy świeci słońce. Wówczas zwrot z inwestycji waha się w okresie od 5 do 7 lat. Dotyczy to takich zakładów, które pracują w godzinach od 7 do 17 i mają duże zużycie poprzez pracę energochłonnych urządzeń, jak np. chłodnie, pompy czy pralnie.- Inaczej sytuacja wygląda w przypadku takich obiektów, jak choćby duże magazyny, które są oświetlane i ogrzewane również po zmierzchu. Wówczas rozwiązaniem jest magazyn energii, a jeśli jest to instalacja o mocy do 50 kWp, to firma może być tzw. prosumentem i odbierać nadwyżki wyprodukowanej energii, ale ze stratą 30 proc. W takich przypadkach czas zwrotu z inwestycji wydłuża się - wyjaśnił Główczyk.- Jeśli klienci korzystają z preferencyjnego finansowania lub dotacji, to przy aktualnych warunkach rynkowych, cenach energii oraz możliwościach technicznych, zwrot z inwestycji jest już możliwy w czasie poniżej pięciu lat. Natomiast standardowy okres, po którym instalacja zaczyna zarabiać, to 5-6 lat - dodał.Główczyk podkreślił, że w polskich realiach prawnych najkorzystniejsza dla małych i średnich firm jest inwestycja w instalację o mocy do 50 kWp. Natomiast instalacje do 500 kWp czy farmy fotowoltaiczne są rozwiązaniem dla dużych przedsiębiorstw, które dysponują odpowiedniej wielkości dachami lub terenami.Na obecnym etapie rozwoju w segmencie fotowoltaiki Grupa Impel skupia się na instalacjach o mocy do 50 kWp, które są dedykowane małym i średnim podmiotom. Wśród nich są m.in. stacje benzynowe, pralnie, chłodnie czy średniej wielkości sklepy i magazyny.Ponadto Impel pomaga już klientom indywidualnym w znalezieniu finansowania dla inwestycji. Grupa przygotowuje się również do tego, aby zaoferować narzędzia wsparcia dla firm, m.in. w postaci leasingu czy preferencyjnych kredytów.- Przyglądamy się także umowom PPA (ang. Power Purchase Agreement; długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta - red.) w fotowoltaice, które dotyczą większych instalacji, tj. powyżej 500 kWp - poinformował Gaweł Główczyk.- Wówczas klientowi zaczyna opłacać się wysiłek włożony w uzyskanie wszystkich pozwoleń związanych z PPA. Potrzebna jest też odpowiednia lokalizacja, by w pobliżu takiego obiektu znajdował się odbiorca energii. Obecnie dużo przedsiębiorstw działa w strefach ekonomicznych, co pozwala znaleźć odbiorcę - podsumował.