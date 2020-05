Impuls dla morskiej energetyki jeszcze przed wakacjami

Mam nadzieję, że jeszcze w lipcu 2020 r. ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych będzie z podpisem prezydenta. Moim zdaniem prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest bardzo wysokie - mówi WNP.PL Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

- Jeśli chodzi o potencjał krajowy, zawsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest ograniczony. Główne ograniczenia są dwa. Po pierwsze: to ograniczenia sieciowe, czyli czy, jak, ile i dokąd można wyprowadzić moc z farm - to nie jest oczywiste, że w całości do Polski, bo część farm wiatrowych może zostać złączona połączeniami transgranicznymi z innymi krajami. Po drugie: Morze Bałtyckie jest "dużym zasobem", ale jednak skończonym - i trzeba go podzielić pomiędzy wielu interesariuszy. Należy też wziąć pod uwagę kwestie żeglugi, rybołówstwa, wydobycia węglowodorów, wreszcie obronności, która jest bardzo istotnym tematem - mówiła w rozmowie z WNP.PL Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica, czyli spółki z grupy PGE, przygotowującej budowę morskich farm wiatrowych.Grupa PGE planuje budowę trzech morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 - po 2030 roku). Ich łączna maksymalna moc wyniesie do 3,5 GW.Plan zagospodarowania obszarów morskich, czyli dokument, który również obecnie powstaje, musi pogodzić wszystkich interesariuszy. Wtedy będzie dopiero wiadomo, jak wygląda potencjał polskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.