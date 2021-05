Indeks IEO PV w kwietniu spadł o prawie 12 proc.

W kwietniu 2021 roku wartość indeksu IEO PV zmalała o prawie 12 proc. w stosunku do marca 2021, a w porównaniu z 1 stycznia 2021 wzrosła o zaledwie 1,8 proc. - informuje Instytut Energetyki Odnawialnej. W poszukiwaniu nowych obszarów i impulsów do wzrostu fotowoltaika oczekuje na wdrożenie dyrektywy o OZE (Red II) , do polskiego porządku prawnego, która wyprowadzi branżę z okresu niepewności regulacyjnej w jakiej tkwi od stycznia - komentuje IEO.

Kwietniowy spadek indeksu IEO PV

Kolejne firmy z branży PV zainteresowane giełdą